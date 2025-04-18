WhatsApp отримав одну з популярних функцій Telegram

Тепер будь-хто може створити власні стікер-паки без необхідності залишати застосунок.

WhatsApp отримав корисну опцію, яка давно знайома користувачам Telegram. Тепер у популярному месенджері можна створювати свої набори стікерів і ділитися ними – без необхідності використовувати сторонні інструменти.

Раніше WhatsApp давав змогу зберігати призначені для користувача стікери, але знайти та надіслати їх будь-кому було непросто, особливо при великій кількості. Нова функція розв'язує цю проблему, пише 9to5Mac.

Створити власний набір стікерів можна всього за кілька кроків:

Відкрийте будь-який чат і натисніть на іконку стікерів поруч із полем введення повідомлення. Натисніть на значок олівця, щоб перейти в режим редагування, і виберіть стікери, які хочете включити в набір. Натисніть на три крапки в лівому нижньому кутку екрана і виберіть опцію "Додати в набір стікерів".

Обрані стікери можна додати як до вже наявного набору, так і до нового. Також є можливість поділитися з іншими користувачами одразу всією колекцією стікерів.

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На додачу до стікерів, WhatsApp додав низку інших нововведень, зокрема індикатор, що показує, скільки людей перебувають онлайн у груповому чаті, функцію сканування та надсилання документів, а також можливість зробити WhatsApp "дзвонилкою" за замовчуванням на iPhone.

Усі нововведення вже з'явилися в апдейті для iOS і Android, але він поширюється поступово – на це може знадобитися кілька днів.

Між тим у Telegram з'явилися платні повідомлення – як особисті, для користувачів, яких немає у вашому списку контактів, так і для коментарів у каналах.

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