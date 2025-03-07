У Telegram з'явилася можливість заробляти на повідомленнях від незнайомців

Схожу функцію додали в супергрупи та коментарі.

Telegram продовжує обростати платним функціоналом. З останнім оновленням у месенджер додали платні повідомлення – як особисті, від користувачів, які не входять до ваших контактів., так і для коментарів у каналах.

Ціну за кожне відправлення можна встановити в межах від 1 до 1000 зірок (~1-1000 грн). Ще є можливість повернення оплати співрозмовнику. Так Telegram пропонує боротися зі спамом, ідеться в блозі месенджера.

Скористатися функцією зможуть тільки власники підписки Premium. Щоб монетизувати спілкування потрібно перейти в меню: Налаштування → Привітність і безпека → Повідомлення.

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Також з останнім оновленням у Telegram стала доступна детальна інформація про нових співрозмовників: чи є він у ваших контактах, країна, що видала номер телефону, місяць і рік реєстрації облікового запису та спільні групи.

"Завдяки цьому нововведенню Ви самі вирішуєте, кому приділити увагу, – більше не доведеться сумніватися щодо невідомих співрозмовників або піддаватися на виверти самозванців" – розповіли в Telegram.

Оновлений Telegram 11.8 вже доступний для встановлення - щоб усі функції запрацювали, потрібно оновити застосунок до актуальної версії в Google Play або App Store, а також Windows і macOS.

Нагадаємо, у лютневому оновленні Telegram став ще ближчим до YouTube - наприклад, під час завантаження відео з'явилася можливість встановити певний кадр до прев'ю ролика. Також додали трохи штучного інтелекту.

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