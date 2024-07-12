Довгоочікувана функцій розшифровки войсів уже проходить тестування серед бета-користувачів.

В одному з найближчих оновлень месенджера WhatsApp з'явиться функція розшифровки голосових повідомлень. Опція буде доступна всім користувачам сервісу.

Ресурс WABetaInfo виявив, що у свіжій бета-версії WhatsApp для Android додали функцію розшифровки голосових повідомлень декількома мовами. Вона має значно полегшити взаємодію з голосовими для тих, хто з тих чи інших причин не може або не хоче слухати войси.

Користувач зможе перевести аудіо в текст простим натисканням на кнопку – функціонал буде вбудований у месенджер нативно. Перед першою розшифровкою користувачеві знадобиться завантажити спеціалізовані голосові пакети. Надалі цього робити не доведеться.

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Така функція давно є в Telegram, але повноцінно вона працює тільки на оплачених Premium-акаунтах. Водночас користувачі Telegram Premium можуть заборонити, щоб їм надсилали голосові повідомлення.

Зазначається, що розробка функції стартувала ще восени 2021 року. Тому її появу напевно варто очікувати вже найближчим часом.

Нагадаємо, в останньому оновленні у WhatsApp дозволили надсилати HD-фото і відео за замовчуванням. А ще раніше месенджер серйозно прокачав відеодзвінки, збільшивши максимальну кількість учасників з 8 до 32 осіб.

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