WhatsApp перестане працювати на 35 смартфонах: ознайомтеся зі списком / фото REUTERS

Популярний месенджер WhatsApp оновив свої мінімальні системні вимоги, що зачепило кілька десятків моделей смартфонів, зокрема від компаній Apple і Samsung.

Як зазначає профільний ресурс Gizchina, до списку смартфонів, які незабаром втратять підтримку WhatsApp входить понад 35 моделей:

Samsung

  • Galaxy Ace Plus
  • Galaxy Core
  • Galaxy Express 2
  • Galaxy Grand
  • Galaxy Note 3 N9005 LTE
  • Galaxy Note 3 Neo LTE+
  • Galaxy S 19500
  • Galaxy S3 Mini VE
  • Galaxy S4 Active
  • Galaxy S4 mini I9190
  • Galaxy S4 mini I9192 Duos
  • Galaxy S4 mini I9195 LTE
  • Galaxy S4 Zoom

Motorola

  • Moto G
  • Moto X

Apple

  • iPhone 5
  • iPhone 5C
  • iPhone 6
  • iPhone 6S Plus
  • iPhone 6S
  • iPhone SE

Huawei

  • Ascend P6 S
  • Ascend G525
  • Huawei C199
  • Huawei GX1s
  • Huawei Y625

Lenovo

  • Lenovo 46600
  • Lenovo A858T
  • Lenovo P70
  • Lenovo S890

Sony

  • Xperia Z1
  • Xperia E3

LG

  • Optimus 4X HD

Деяким пристроям у цьому списку понад 8 років і навіть більше, наприклад, iPhone 5. Якщо ви все ще використовуєте WhatsApp на будь-якому з перерахованих вище пристроїв, можливо, настав час задуматися про оновлення.

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Нагадаємо, поточна стабільна версія WhatsApp вимагає девайс щонайменше з iOS 12 або ОС Android 5.0. Однак, звісно ж, краще вибирати смартфони з найновішою версією мобільної операційної системи – так ви зможете користуватися актуальними версіями застосунків ще багато років.

Як повідомляв УНІАН, в останньому оновленні WhatsApp дозволив надсилати HD-фото і відео за замовчуванням. До цього завжди стояла стандартна якість, через що часто під час надсилання медіа користувачі забували "підвищити" якість і, як результат, фото виходили мильними.

А ще раніше у WhatsApp суттєво "прокачали" відеодзвінки, збільшивши максимальну кількість учасників з 8 до 32 осіб, а мобільна версія вперше за багато років отримала новий дизайн.

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