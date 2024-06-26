Популярний месенджер WhatsApp оновив свої мінімальні системні вимоги, що зачепило кілька десятків моделей смартфонів, зокрема від компаній Apple і Samsung.
Як зазначає профільний ресурс Gizchina, до списку смартфонів, які незабаром втратять підтримку WhatsApp входить понад 35 моделей:
Samsung
- Galaxy Ace Plus
- Galaxy Core
- Galaxy Express 2
- Galaxy Grand
- Galaxy Note 3 N9005 LTE
- Galaxy Note 3 Neo LTE+
- Galaxy S 19500
- Galaxy S3 Mini VE
- Galaxy S4 Active
- Galaxy S4 mini I9190
- Galaxy S4 mini I9192 Duos
- Galaxy S4 mini I9195 LTE
- Galaxy S4 Zoom
Motorola
- Moto G
- Moto X
Apple
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 6
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6S
- iPhone SE
Huawei
- Ascend P6 S
- Ascend G525
- Huawei C199
- Huawei GX1s
- Huawei Y625
Lenovo
- Lenovo 46600
- Lenovo A858T
- Lenovo P70
- Lenovo S890
Sony
- Xperia Z1
- Xperia E3
LG
- Optimus 4X HD
Деяким пристроям у цьому списку понад 8 років і навіть більше, наприклад, iPhone 5. Якщо ви все ще використовуєте WhatsApp на будь-якому з перерахованих вище пристроїв, можливо, настав час задуматися про оновлення.
Нагадаємо, поточна стабільна версія WhatsApp вимагає девайс щонайменше з iOS 12 або ОС Android 5.0. Однак, звісно ж, краще вибирати смартфони з найновішою версією мобільної операційної системи – так ви зможете користуватися актуальними версіями застосунків ще багато років.
Як повідомляв УНІАН, в останньому оновленні WhatsApp дозволив надсилати HD-фото і відео за замовчуванням. До цього завжди стояла стандартна якість, через що часто під час надсилання медіа користувачі забували "підвищити" якість і, як результат, фото виходили мильними.
А ще раніше у WhatsApp суттєво "прокачали" відеодзвінки, збільшивши максимальну кількість учасників з 8 до 32 осіб, а мобільна версія вперше за багато років отримала новий дизайн.