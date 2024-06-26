Здебільшого це зовсім вже старі девайси, які, з усім тим, все одно популярні серед багатьох користувачів.

Популярний месенджер WhatsApp оновив свої мінімальні системні вимоги, що зачепило кілька десятків моделей смартфонів, зокрема від компаній Apple і Samsung.

Як зазначає профільний ресурс Gizchina, до списку смартфонів, які незабаром втратять підтримку WhatsApp входить понад 35 моделей:

Samsung

Galaxy Ace Plus

Galaxy Core

Galaxy Express 2

Galaxy Grand

Galaxy Note 3 N9005 LTE

Galaxy Note 3 Neo LTE+

Galaxy S 19500

Galaxy S3 Mini VE

Galaxy S4 Active

Galaxy S4 mini I9190

Galaxy S4 mini I9192 Duos

Galaxy S4 mini I9195 LTE

Galaxy S4 Zoom

Motorola

Moto G

Moto X

Apple

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE

Huawei

Ascend P6 S

Ascend G525

Huawei C199

Huawei GX1s

Huawei Y625

Lenovo

Lenovo 46600

Lenovo A858T

Lenovo P70

Lenovo S890

Sony

Xperia Z1

Xperia E3

LG

Optimus 4X HD

Деяким пристроям у цьому списку понад 8 років і навіть більше, наприклад, iPhone 5. Якщо ви все ще використовуєте WhatsApp на будь-якому з перерахованих вище пристроїв, можливо, настав час задуматися про оновлення.

Відео дня

Нагадаємо, поточна стабільна версія WhatsApp вимагає девайс щонайменше з iOS 12 або ОС Android 5.0. Однак, звісно ж, краще вибирати смартфони з найновішою версією мобільної операційної системи – так ви зможете користуватися актуальними версіями застосунків ще багато років.

Як повідомляв УНІАН, в останньому оновленні WhatsApp дозволив надсилати HD-фото і відео за замовчуванням. До цього завжди стояла стандартна якість, через що часто під час надсилання медіа користувачі забували "підвищити" якість і, як результат, фото виходили мильними.

А ще раніше у WhatsApp суттєво "прокачали" відеодзвінки, збільшивши максимальну кількість учасників з 8 до 32 осіб, а мобільна версія вперше за багато років отримала новий дизайн.

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