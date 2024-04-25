Нововведення дає змогу увійти в месенджер через Face ID і Touch ID. В Android-версії застосунку ця функція з'явилася ще минулого року.

Розробники найпопулярнішого месенджера у світі оголосили про впровадження підтримки Passkeys на iOS. В Android-версії додатка функція безпарольного входу з'явилися ще в жовтні минулого року.

За допомогою технології користувачі можуть входити у свої акаунти на iPhone за Face ID, Touch ID або за допомогою код-пароля від свого пристрою. Таким чином, інші паролі для авторизації не потрібні, пише MacRumors.

Розробники називають такий спосіб безпечнішим і легшим, разом з тим, впровадження Passkeys дасть змогу Whatsapp запобігти фішинговим атакам на користувачів, оскільки він не вимагає паролів або кодів з одноразових СМС-повідомлень, які можна перехопити.

Відео дня

Активувати Passkeys на iPhone можна в налаштуваннях WhatsApp, відкривши розділ "Обліковий запис" – "Ключі доступу". Функцію поступово отримають усі користувачі пристроїв Apple протягом кількох тижнів.

Раніше у WhatsApp з'явився ШІ-генератор зображень. Пізніше обіцяють додати ще кілька функцій: розшифровка голосових повідомлень (у Telegram вона платна), швидкий обмін файлами з людьми поблизу і підтримка анімованих стікерів.

А ще через WhatsApp можна буде писати користувачам інших месенджерів. У бета-версію застосунку вже додали сумісність із Telegram і Discord, а пізніше з'явиться підтримка взагалі всіх месенджерів: Viber, iMessage, Signal та інших. Цю функцію розробили через антимонопольний закон ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: