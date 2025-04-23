Корпорації стали першими, хто потрапив під дію Закону про цифрові ринки.

Apple і Meta стали першими компаніями, які отримали великі штрафи за порушення Закону про цифрові ринки (DMA), ключового інструменту Євросоюзу для обмеження впливу техногігантів і захисту конкуренції в цифровому середовищі.

Як повідомляє SkyNews, Apple отримала штраф у розмірі 500 мільйонів євро за те, що забороняла розробникам застосунків радити користувачам дешевші альтернативи поза App Store. Meta, зі свого боку, оштрафована на 200 мільйонів євро за нав'язування користувачам Facebook і Instagram вибору: або бачити рекламу, або платити за її відключення.

За словами віце-президента Єврокомісії з цифрового суверенітету Хенни Вірккуннен, і Apple, і Meta позбавили користувачів права на вільний вибір і повинні змінити свою поведінку.

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Оголошення про штрафи планували ще в березні, але, за даними ЗМІ, публікацію відклали через загострення торгового конфлікту зі США. Білий дім уже висловлювався про можливі заходи у відповідь, аж до введення мит, якщо, на думку адміністрації, європейські регулятори продовжують "необ'єктивно атакувати" американські компанії.

Самі корпорації з рішенням категорично не згодні. Apple заявила, що вклала сотні тисяч інженерних годин і провела десятки змін, щоб відповідати вимогам DMA. У Meta ж вважають, що Єврокомісія "ставить палиці в колеса успішному американському бізнесу", тоді як китайським і європейським компаніям дозволено працювати за іншими правилами.

Проблеми техногігантів

ЄС погрожував оштрафувати Apple на 10% від річного доходу ще з минулого року. Регулятори в Брюсселі стверджують, що корпорація незаконно пригнічує конкуренцію.

Тим часом Intel ніхто не штрафував, але нове керівництво компанії планує звільнити 21 тисячу співробітників, це приблизно 20% усіх працівників корпорації.

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