Це перша масштабна хвиля звільнень за нового керівництва компанії.

Схоже, Intel готується до найбільшого скорочення персоналу за останні роки. Як повідомляє Bloomberg, компанія може оголосити про плани звільнити до 20% співробітників уже цього тижня.

За даними Trading Economics, наприкінці 2024 року в штаті налічувалося близько 108 900 осіб, це означає, що роботу можуть втратити понад 21 тисяча співробітників.

Аналітик Cantor Fitzgerald Сі Джей М'юз раніше зазначав, що з приходом нового директора Ліп-Бу Тана в Intel помітні "агресивні заходи зі зниження витрат" і "більш гостре відчуття терміновості та мети". Майбутнє скорочення, найімовірніше, стане першим масштабним кроком у цьому напрямку.

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Це не перша інформація про можливі звільнення: ще в липні 2024 року Bloomberg повідомляв про плани скоротити 10 тисяч робочих місць. Однак відтоді чисельність співробітників практично не змінилася. За попереднього керівника Пета Гелсінгера в компанії вже діяв план зі зниження витрат на 10 мільярдів доларів.

Раніше ми розповідали, що Intel готує ще одну відеокарту, тепер із 16 ГБ відеопам'яті. Найімовірніше, вона розробляється для професійних цілей.

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