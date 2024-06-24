У виробника iPhone "дуже серйозні" проблеми через Закон про цифрові ринки.

Apple став першим IT-гігантом, якому Європейська комісія висунула звинувачення за новим цифровим законодавством. Тепер компанії загрожує штраф у розмірі до 10% від світового річного доходу.

Регулятори в Брюсселі вважають, що виробник iPhone за допомогою свого магазину застосунків Apple Store "незаконно пригнічує конкуренцію" і забороняє розробникам вільно повідомляти своїм користувачам у застосунках про альтернативні способи оплати. Про це повідомляє газета Financial Times.

Також регулятор розслідує законність вимог Apple, яка зобов'язує розробників платити 50 центів за кожен встановлений застосунок зі сторонніх магазинів застосунків, якщо їхнім застосунком користуються понад 1 мільйон осіб.

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Зі свого боку Apple заявила, що "внесла низку змін відповідно до DMA у відповідь на відгуки розробників і Європейської комісії".

Ми впевнені, що наш план відповідає закону, і, за нашими оцінками, понад 99 відсотків розробників платитимуть Apple таку саму або меншу винагороду за новими умовами ведення бізнесу, які ми створили – заявили в компанії.

Єврокомісія оголосить результати розслідування до 25 березня 2025 року. Якщо Apple визнають винною, їй загрожує штраф у розмірі до 10% від її світового річного доходу, а це означає, що будь-який штраф може обчислюватися десятками мільярдів доларів. У разі повторення порушення штрафи можуть зрости до 20%.

ЄС проти Apple: що потрібно знати

У 2020 році Європейська комісія ініціювала розслідування щодо Apple. Відтоді регулятор змусив виробника перейти на USB-C в Айфонах і дозволити завантаження додатків в обхід App Store.

Також Apple під тиском ЄС пообіцяла впровадити в iMessage підтримку RCS. RCS – це кросплатформовий стандарт, який працює через інтернет, а не стільникову мережу, тобто дасть змогу, по суті, безоплатно спілкуватися через iMessage з користувачами Android. Найімовірніше, це станеться після виходу iOS 18 у вересні.

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