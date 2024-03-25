Компаніям загрожує штраф у розмірі до 10 відсотків від їхнього глобального річного обороту, якщо Європейська комісія вирішить, що вони порушують закони.

Європейська комісія попередила, що Apple, Google і Meta можуть не дотримуватися нових правил цифрової конкуренції, оскільки вона почала розслідування, які можуть призвести до штрафів.

Розслідування почалося всього через 18 днів після того, як технологічним гігантам довелося дотримуватися Закону про цифрові ринки (DMA), щоб відкрити свої послуги для конкурентів, пише Politico.

"Я безумовно не думаю, що це відбувається поспіхом. Я думаю, що це дуже своєчасно, відображаючи дані обіцянки", - заявив виконавчий віцепрезидент Комісії Маргрет Вестагер. "У нас є зобов'язання перед багатьма, багатьма споживачами, які очікують змін у цій екосистемі".

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Виконавчий директор ЄС розслідує дії власників Google Alphabet і Apple, що дозволяють розробникам направляти споживачів до пропозицій за межами їхніх магазинів додатків. Він також перевірятиме Google, щоб перевірити, чи віддає відображення результатів пошуку його службам "Покупки", "Авіаквитки" або іншим спеціалізованим пошуковим сервісам порівняно з конкурентами.

Юрист Google Олівер Бетелл заявив, що компанія внесла "значні зміни" у свою діяльність у Європі і "продовжуватиме захищати наш підхід у найближчі місяці".

Apple буде розслідувана щодо своїх заходів, які дають змогу користувачам робити більше для адаптації своїх пристроїв шляхом видалення програмного забезпечення, зміни налаштувань Apple за замовчуванням або використання екранів вибору, щоб пропонувати користувачам вибрати браузер або пошукову систему для свого телефону.

"Заходи Apple, зокрема дизайн екрана і вибір веб-браузера, можуть заважати користувачам по-справжньому здійснювати вибір послуг в екосистемі Apple", - заявила Комісія.

Модель Meta "плати або погоджуйся" для соціальних мереж, таких як Facebook або Instagram, яка вимагає абонентської плати, щоб уникнути відстеження реклами, "може не забезпечити реальної альтернативи в разі, якщо користувачі не згодні", заявила Комісія.

Глава внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон заявив, що чиновники "серйозно сумніваються в тому, що згода справді є безкоштовною, коли ви стикаєтеся з бінарним вибором": платити чи не платити за послугу.

Представник Meta Метт Поллард заявив, що підписка як альтернатива рекламі "є бізнес-моделлю, що добре зарекомендувала себе в багатьох галузях".

У Комісії є 12 місяців на завершення розслідування. Компаніям загрожує штраф у розмірі до 10 відсотків від їхнього глобального річного обороту, якщо Комісія вирішить, що вони порушують правила.

ЄС також вивчає Amazon, щоб перевірити, чи віддає вона перевагу товарам своїх власних брендів у магазині Amazon. А також перевірить нову структуру комісій Apple та інші умови завантаження додатків з-за меж її магазину додатків.

Брітон сказав: "Чесно кажучи, ми не переконані в новій бізнес-моделі, пов'язаній зі змінами в магазині додатків Apple".

Представник Apple Жюльєн Тросдорф заявив, що компанія "впевнена, що наш план відповідає DMA" і що вона "продемонструвала гнучкість і оперативність щодо Європейської комісії та розробників, прислухаючись і враховуючи їхні відгуки".

Останніми місяцями Apple відкрито критикувала DMA, заявляючи, що зміни, які їй довелося внести в операційну систему своїх iPhone і в App Store, зроблять користувачів у Європі менш безпечними і піддадуть їх кібератакам.

Новини про соцмережі

Meta Platforms планує автоматично обмежувати акаунти підлітків в Instagram і Facebook від шкідливого контенту, включно з відео та публікаціями про членоушкодження, зображення насильства і розлади харчової поведінки.

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