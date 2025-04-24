Youtube змінив дизайн уперше за 10 років – користувачі його 'захейтили' (фото)

Однією з ключових змін стали перероблені кнопки управління.

Сьогодні виповнилося рівно 20 років з моменту загрузки першого відео YouTube – на честь цього платформа починає змінювати дизайн. Наприклад, відеохостинг запустив тестування нового плеєра у веб-версії.

В оновленому плеєрі все скруглили і зробили "скляним", додали тло, що підлаштовується під відео, а також перемістили гучність у блок праворуч. Як і очікувалося, не всі користувачі виявилися цим задоволені, повідомляє Android Authority.

Найбільше "дісталося" новому повзунку регулювання гучності. Зокрема, у новому плеєрі більше не можна швидко змінювати рівень звуку за допомогою клавіш вгору/вниз. Багато користувачів вважають новий інтерфейс перевантаженим і менш інтуїтивним порівняно з попередньою версією, до якої вони вже звикли.

Відео дня

Старий дизайн Youtube

Новий дизайн

Крім того, YouTube збільшив розмір обкладинок у веб-версії. Вони стали набагато більшими і тепер в одному рядку поміщається всього три відео.

Самостійно перейти на новий дизайн плеєра не можна: він вибірково з'являється у користувачів з різних країн. У найближчі тижні-місяці новий дизайн отримають усі користувачі YouTube.

Нагадаємо, в одному з останніх оновлень у YouTube разом із "лайками" стала доступна кнопка "Хайп". А тривалість "шортсів" збільшилася до 3 хвилин – усе через TikTok.

Тим часом YouTube продовжує боротьбу з тими, хто використовує блокувальник реклами на їхньому сайті. Тепер у разі якщо у користувача активовано блокувальник реклами в браузері, платформа може почати показувати непропускну рекламу, яка може йти по кілька годин.

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