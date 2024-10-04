Зміни набудуть чинності вже з 15 жовтня.

Відеохостинг YouTube оголосив про збільшення тривалості роликів у розділі Shorts. Вже з 15 жовтня автори контенту зможуть записувати і публікувати "шортси" тривалістю до 3 хвилин замість 1 хвилини зараз.

Таке нововведення дасть змогу YouTube конкурувати з китайською платформою TikTok, де ліміт тривалості відео вже неодноразово збільшувався. Зараз у TikTok можна завантажувати відео довжиною до 10 хвилин, пише The Verge.

Крім того, в YouTube Shorts буде оновлено інтерфейс: ім'я автора, назва відео та інформація про звук стануть компактнішими і займуть менше місця в нижній частині екрана.

Відео дня

Також свіже оновлення додасть функцію, що дає змогу показувати менше Shorts у стрічці акаунта. А авторам контентів нададуть шаблони, які мають полегшити створення коротких відео.

В одному з останніх оновлень у YouTube разом із "лайками" стала доступна кнопка "Хайп". За своїм функціоналом вона нагадує "Тренди", але зосереджена на невеликих каналах і на тому, що люди рекомендують, а не просто дивляться.

Як УНІАН уже розповідав, YouTube продовжує агресивно боротися з тими, хто використовує блокувальник реклами. Тепер при ввімкненому AdBlock ролики перескакують одразу в кінець і завершуються, а інколи просто нескінченно довго завантажуються. А ще в декого став відключатися звук.

А наприкінці серпня Google повністю відключила монетизацію YouTube-блогерам із РФ. Раніше компанія вже запроваджувала обмеження для російських користувачів у 2022 році, коли відключила показ реклами на території Росії, проте перегляд від глядачів з-за кордону все ще давав їм змогу заробляти на контенті. Тепер і цього не буде.

Вас також можуть зацікавити новини: