У YouTube разом із лайками з'явилася кнопка 'Хайп': як вона працює

"Хайп нагадує "Тренди", але зосереджений на невеликих каналах і на тому, що люди рекомендують, а не просто дивляться.

Головний відеохостинг планети YouTube почав розгортати нову функцію для користувачів. Це незвичайна опція – вона пропонує глядачеві "захайпити" відео своїх улюблених авторів, щоб їхній контент частіше помічали, пише The Verge.

Механіка буде такою: щотижня користувачі отримують по три "хайпи", якими можна голосувати за нещодавні ролики авторів-початківців з менш ніж 500 тис. передплатників, а "найхайповіші" з них потраплять в оновлюваний топ-100 (для кожної країни він буде свій).

Журналісти припускають, що "хайп" стане спеціальною валютою, яку в майбутньому можна буде купувати для YouTube. При цьому частина коштів від продажів надходитиме самим авторам контенту.

Відео дня

Сервіс обіцяє поступово розгортати нову функцію по всьому світу. Першими користувачами виявилися жителі Бразилії, Туреччини та Тайвані. Разом із Hype авторам YouTube стане доступна функція автоматичного дубляжу на різні мови, яку тестували з червня 2023 року. Сервіс розширить кількість підтримуваних мов: з'являться іспанська, італійська, португальська, французька та інші. Як розповідав УНІАН, напередодні Google повністю вимкнула монетизацію YouTube-блогерам із Росії. Раніше компанія вже запроваджувала обмеження для російських користувачів у 2022 році, коли відключила показ реклами на території Росії, проте перегляд від глядачів з-за кордону все ще давав змогу їм заробляти на контенті. Тепер і цього не буде.

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