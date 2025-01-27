Так хочуть карати користувачів, у яких увімкнені блокувальники реклами.

YouTube продовжує боротьбу з тими, хто використовує блокувальник реклами на їхньому сайті. Тепер у випадку якщо у користувача активований блокувальник реклами в браузері, платформа може почати показувати непропускну рекламу, яка може йти по кілька годин.

Про абсурдно довгу рекламу декілька днів тому почали писати користувачі Reddit. Тоді причина явища була невідома, але в Android Authority отримали коментар від Google про "запуск глобальної кампанії" проти таких користувачів.

У Google заявили, що реклама – це "життєво важливий рятувальний круг" для творців відео, який допомагає розвивати їм бізнес, а спроби її обійти порушують правила сервісу. Компанія додала, що стандартна непропускна реклама, як правило, триває 15 секунд, але для тих, хто її блокує, вона може вирости до трьох годин.

Відео дня

Такі заходи викликали бурхливе обговорення в соціальних мережах. Деякі користувачі навіть писали про рекламу тривалістю в 10 і навіть 90 годин, проте їхні випадки не підтверджені.

Раніше в рамках боротьби з блокувальниками реклами YouTube перемотував відео на самий кінець, якщо в браузері було ввімкнене розширення на кшталт AdBlocker, а також почав експериментувати з інтеграцією реклами на стороні сервера.

В одному з останніх оновлень у YouTube разом із "лайками" стала доступна кнопка "Хайп". А тривалість "шортсів" збільшилася до 3 хвилин – усе через TikTok.

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