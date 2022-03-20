Радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що указ президента не передбачає закриття будь-яких телеканалів.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про реалізацію єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану".

Як повідомляється на сайті ОПУ, згідно з Указом президента, в умовах воєнного стану забезпечується об'єднання всіх загальнонаціональних телеканалів на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації – цілодобовому марафоні "Єдині новини #UАразом".

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк у розмові з УП заявив, що указ президента не передбачає закриття будь-яких телеканалів.

"Мова йде тільки про необхідність підключення до єдиного загальнонаціонального телемарафону - повністю або частково. Але у каналів є певна творча свобода. Інша справа, що під час повноцінної війни повинна бути більш-менш єдина інформаційна політика в телепросторі", - зазначив він.

Нагадаємо, РНБО нещодавно ухвалила рішення про призупинення на час воєнного стану діяльності ряду політичних структур, що мають зв'язок з країною-агресором.

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