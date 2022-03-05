Крім ефірного мовлення отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснила, що робити, якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення.

Як повідомляється у Telegram-каналі Держспецзв'язку, крім ефірного мовлення отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами.

Зокрема, доступ можна отримати на супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб дивитися телебачення, потрібен супутниковий ресивер і супутникова антена.

Також він є на Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий Інтернет, знайдіть в мобільному додатку або на веб-сторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, виберіть в налаштуваннях відео дозвіл нижче (три точки у верхній частині відео - якість - 360р або 480р - цього буде достатньо).

Крім того, є доступ на ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у додатку або на веб-сторінці улюбленої платформи.

"Крім того, слухайте українське радіомовлення в інтернет-радіо: radioplayer.ua", - додали в Держспецзв'язку.

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