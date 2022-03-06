Окупанти намагаються руйнувати телевізійні вежі в Україні.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли, що робити у випадку зникнення мовлення національних телеканалів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що окупанти намагаються руйнувати телевізійні вежі.

У разі зникнення доступу до ефірних каналів в РНБО рекомендують перемкнутися на місцеві та регіональні телеканали в областях, де транслюють єдиний марафон "Ми сильні разом".

"Слухайте українське радіомовлення в інтернет-радіо radioplayer.ua (без тарифікації мобільних операторів і без завантаження додатка)... На платформі Sweet.TV відкрито доступ до шести національних телеканалів: "1+1", "Новий канал", ICTV, СТБ, "Україна", "Україна 24". Медіасервіс Megogo відкрив вільний доступ до каналів: "UA:Перший", "1+1", "ICTV", "УНІАН ТБ", "Україна 24", "5 канал", "24 канал", "Рада", "Інтер", BBC, World News", - йдеться в повідомленні.

Водночас нагадується, що більшість українських телеканалів мають власні канали на Youtube, канали також розкодовані на супутнику, а доступ до мовлення безкоштовний.

Крім того, в бомбосховищах провайдер "Ланет" організовує закриті точки доступу до інтернету.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня російські війська намагалися ракетою збити телевежу в Києві.

А в Міністерстві внутрішніх справ України попереджають Херсон та область, що ворог захопив телевежу і може поширювати дезінформацію.

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