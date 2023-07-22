До списку потрапили моделі від компаній Samsung, OnePlus, Google, Poco і TCL.

Смартфони вартістю 100-200 доларів сьогодні користуються величезною популярністю. По-перше, вони пропонують майже всі функції, які хотілося б мати в телефоні. По-друге, за $200 вже можна розраховувати на наявність деяких флагманських функцій.

Автор XDA Developers зібрали найкращі бюджетні смартфони, які можна купити, маючи в кишені 300 доларів чи 11 000 грн.

Найкращим бюджетним смартфоном для купівлі в 2023 році назвали Samsung Galaxy A23 5G. Насамперед він виділяється основною камерою з чотирьох модулів на 50+5+2+2 Мп з оптичною стабілізацією зображення у головного датчика. Вона здатна видавати зображення не гірше бюджетних флагманів.

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До того ж радує продуктивність – телефон отримав популярний чипсет Snapdragon 695, потужності якого задосить для плавної роботи системи і геймінгу на середніх налаштуваннях графіки. Автономність забезпечує великий акумулятор на 5000 мАг, також у апарату при собі 120-герцовий дисплей і NFC-модуль.

Друге місце віддали OnePlus Nord N30 5G. Він також має процесор Snapdragon 695. Все в порядку і з камерами – є 16-мегапіксельна селфі-камера і основний блок з трьома модулями на 108+2+2 мегапікселів.

Автономність смартфона забезпечує акумулятор на 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 50 Вт. Від 0 до 100% смарт заряджається всього за 40 хвилин.

Трійку бюджетників замикає Samsung Galaxy A14. На сьогодні це один з найдоступніших телефонів лінійки Galaxy. У нього великий 6,6-дюймовий екран, найкращий програмний софт і якісна камера за ціною дешевше $200.

Якщо вам потрібен смартфон зі стилусом, то TCL Stylus – це найкращий варіант. У ПЗ пристрої вбудовано додатки для створення заміток і цифрового підпису за допомогою стилуса. Також він допоможе в деяких діях – наприклад, збільшенні зображення.

– це найкращий варіант. У ПЗ пристрої вбудовано додатки для створення заміток і цифрового підпису за допомогою стилуса. Також він допоможе в деяких діях – наприклад, збільшенні зображення. POCO M4 Pro назвали найбільш збалансованим бюджетним смартфоном суббренду Xiaomi. Апарат відмінно справляється з іграми, непогано знімає відео і фото й при цьому чудово тримає заряд.

назвали найбільш збалансованим бюджетним смартфоном суббренду Xiaomi. Апарат відмінно справляється з іграми, непогано знімає відео і фото й при цьому чудово тримає заряд. Якщо ви в пошуках бюджетного камерофона, то таким є Google Pixel 6a. Також у нього компактні габарити, чудовий екран, потужний чіп, а головне – адекватний цінник.

Раніше УНІАН ділився рейтингом найкращих компактних смартфонів, які актуальні для купівлі в 2023. Вони не займуть багато місця в кишені і підійдуть як для повсякденних завдань, так і розваг.

Також ми розповідали про простий лайфхак, як швидко зарядити телефон і не "вбити" батарею. Для цього достатньо на своєму пристрої активувати функцію, яка була там з самого її початку.

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