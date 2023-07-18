Вони не займуть багато місця в кишені й підійдуть як для повсякденних завдань, так і розваг.

З року в рік на ринку смартфонів спостерігається збільшення розмірів дисплеїв. Зрозуміло, великий екран має свої переваги, проте багато користувачів все ще надають перевагу компактним і зручним гаджетам, які поміщаються в долоні.

Для таких користувачів сайт Tech Advisor зібрав рейтинг найкращих компактних смартфонів, який актуальні для купівлі в 2023 році. Вони не займуть багато місця в кишені й підійдуть як для повсякденних завдань, так і розваг.

iPhone 13 Mini – оптимальний вибір для більшості

Відео дня

Це друге покоління лінійки "міні", яке, на жаль, стало для компанії останнім, оскільки 12 і 13 Mini були погано прийняті шанувальниками бренду. Смартфон працює на процесорі А15 Bionic і має дійсно компактний за сучасними мірками екран – всього 5.4".

По суті, це звичайний iPhone 13 з усіма фішками та характеристиками, але зі зменшеним розміром і діагоналлю екрана, а також трохи меншою місткістю акумулятора. Це, мабуть, найкращий компактний телефон, який можна придбати в 2023 році.

Google Pixel 7a – найкращий маленький смартфон Android

Бюджетний Pixel 7a отримав дизайн в стилі старших Pixel 7, екран тепер 90 Гц, всередині стоїть потужний процесор Tensor G2 і вперше в історії серії є бездротова зарядка. При цьому пристрій оснащено 6,1-дюймовим дисплеєм – тоді як в Pixel 7 Pro цей показник становить 6.7".

У чому він виділяється, серед інших компактних смартфонів – так це своєю камерою. Майже неможливо відрізнити фотографії на бюджетному "пікселі" і Pixel 7 Pro за 899 доларів завдяки оновленому основному датчику на 64 Мп.

Asus Zenfone 10 – найпотужніший компактний Android

Asus залишиться чи не єдиним виробником, хто ще випускає компактні флагмани. Zenfone 10 зберіг дизайн попередника, але став краще в плані "начинки".

У нього в арсеналі яскравий 5,92-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю FullHD та ігровою частотою оновлення в 144 Гц, потужний процесор Snapdragon 8 Gen 2, подвійна камера на 50+13 мегапікселів і батарея на 4300 мАг. Також Asus зберегла аудіоджек 3,5 мм для тих, хто досі не відмовився від дротових навушників.

Samsung Galaxy Z Flip 4 – найкраща складна модель

Технічно це найкомпактніший телефон у цьому списку, оскільки він складається посередині екрана. Розкладачка має внутрішній складаний AMOLED-екран на 6,7 дюйма, тоді як зовні знаходиться допоміжний дисплей на 1,9 дюйма.

Якщо ви готові миритися з компромісами (батареї вистачає на 5 годин роботи екрана), то це найкращий спосіб отримати маленький телефон з великим екраном, пише Tech Advisor.

Також в рейтинг найкращих смартфонів, які поміщаються в долоні, увійшли: Sony Xperia 5 IV, Samsung Galaxy Z Flip 3, iPhone 12 Mini, iPhone 14 Pro, Xiaomi 12, і iPhone SE 2022.

Раніше УНІАН ділився порадами, який смартфон купити в 2023 році, якщо потрібна найкраща камера. Вони не тільки топові апарати з точки зору фото і відео, але у них всередині стоїть потужна "начинка".

Також розповідали про "прозорий" Nothing Phone (2) – продовження найнезвичайнішого смартфона 2022 року. Апарат прокачали в плані заліза, поліпшили фірмову систему підсвічування, але й ціна при цьому помітно зросла.

Вас також можуть зацікавити новини: