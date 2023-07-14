До списку потрапили моделі від виробників Redmi, Poco, OnePlus, Realme, а також менш відомій широкій публіці Ulefone.

Смартфони вартістю до 150 доларів є одними з найпопулярніших, оскільки такі пристрої підходять невимогливим користувачам. У 2023 році на ринку накопилось різноманіття подібних гаджетів, проте деякі з них помітно виділяються на тлі конкурентів.

Редакція порталу Gizchina відібрала п'ятірку найкращих Android-смартфонів, доступних сьогодні за ціною менше ніж $150 або 5.5 тисяч в гривнях. До списку потрапили моделі від виробників Redmi, Poco, OnePlus, Realme, а також менш відомій широкій публіці Ulefone.

Ідеальним "бюджетником" у 2023 році назвали Redmi Note 12 4G. Це збалансований гаджет з AMOLED-екраном і частотою оновлення 120 Гц, потрійною камерою 50+8+2 Мп та оптимальним процесором Snapdragon 685. Роз'єм для навушників і NFC-модуль теж на місці.

За ним слідом випущений ще того року Poco M5. У нього, на відміну від Redmi Note 12, екран LCD IPS, а кадрова частота становить тільки 90 Гц. Зате у нього задня кришка з текстурою "під шкіру" і є фізичний датчик наближення. Відео дня

Замикає трійку супербюджетників OnePlus Nord N20 SE. Він, окрім всіх основних функцій, може похвалитися 50-мегапіксельною основною камерою, стереозвуком і швидкої 33 Вт зарядкою – смартфон повністю заряджається приблизно за 70 хвилин.

На четвертому і п'ятому місці розташувалися Realme С53 і Ulefone Note 16 Pro – якісна і доступна пара гаджетів. Перший виглядає як iPhone 14 Pro Max, але коштує в 8 разів дешевше, тоді як другий позиціюється як захищений смартфон, який не боїться води й перепадів температури.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, УНІАН ділився рейтингом найпотужніших смартфонів на ринку. У 2023 році рейтинг флагманів очолює Vivo x90s, в основі якого лежить нова однокристальна система MediaTek Dimensity 9200+. Друге місце за iQOO 11 Pro, а третє – дешевша iQOO 11

Що стосується "народного" рейтингу смартфонів, то найбільше в 2023 році користувачі задоволені Meizu 20 Pro і Xiaomi 12 Ultra. Обидва гаджети роблять великий упор на фото та відео можливості, а за продуктивність відповідає головний чипсет від Qualcomm.

Також УНІАН ділився рейтингом найбільш "плавних" смартфонів – їх інтерфейс залишається плавним навіть після тривалого часу роботи. Пальма першості в цій дисципліні дісталася новенькому Vivo x90s з OriginOS 3.

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