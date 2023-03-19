Багато фанатів, та й просто звичайні користувачі, досі вважають iPhone 4 одним з найкрасивіших смартфонів Apple.

Ентузіаст-дизайнер створив серію зображень, на яких представив, яким міг би стати легендарний iPhone 4, випусти його Apple в 2023 році.

Основна ідея сучасного iPhone 4 полягає в тому, що апарат пропонував би користувачеві великий дисплей, але при цьому залишався компактним. Дизайнер зберіг оригінальний корпус з глянсового скла і сріблясті рамки з нержавіючої сталі, але прибрав круглі кнопки регулювання гучності.

У концепті також відображені деякі чутки щодо змін в майбутніх iPhone 15, наприклад, роз'єм USB-C для зарядки Lightning і сенсорні кнопки з тактильною віддачею. Цікаво, що на задній панелі красуються всього дві камери, але без спеціального острівця, як в актуальних моделях iPhone.

Відео дня

Наголосимо, що це лише фанатський концепт, і Айфон 2023 року буде виглядати зовсім інакше. Очікується, що Apple в нових айфонах повернеться до форми лінійки iPhone 11. Зокрема, старші моделі отримають вигнуті до тильної кришки грані і більш тонкі рамки навколо дисплея.

iPhone 15 і 15 Plus теж отримають вигнуті грані, але рамки, судячи з усього, тонше не стануть. До того ж всі моделі наступного покоління iPhone отримають виріз Dynamic Island – це вже офіційно. Нагадаємо, в поточному поколінні Dynamic Island є ексклюзивом для Pro-моделей.

Раніше УНІАН розповідав про ентузіаста, який створив перший у світі складний iPhone. В той самий час сама Apple планує випустити свій перший девайс з гнучким дисплеєм не раніше 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: