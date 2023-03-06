Традиційно, головна презентація компанії проходить восени, але і навесні-влітку буде на що подивитися.

У 2023 році Apple обов'язково порадує нас великою кількістю цікавих новинок. У січні компанія вже показала нові 14-та 16-дюймові MacBook Pro, а в найближчі пару місяців планує представити ще мінімум три продукти.

Традиційно, купертинівці тримають свої плани в найсуворішому секреті, але чутки, витоки та інсайдерська інформація дозволяють досить точно спрогнозувати появу нових яблучних пристроїв.

15-дюймовий MacBook Air

Зовсім скоро користувачі побачать новенький MacBook Air. Згідно з чутками, ноутбук надійде в продаж в квітні, а представити його повинні вже в цьому місяці.

Відео дня

Очікується, що новинка стане найбільшим в історії MacBook Air і буде оснащена 15 (або навіть 15,5) дюймовим дисплеєм.

Також практично зі 100-відсотковою впевненістю можна сказати, що ноутбук отримає чіп М2 і збільшений термін служби батареї. Оновлять і Bluetooth 5.3 з Wi-Fi 6Е.

Новий Mac Pro

Також цієї весни (можливо, влітку) Apple представить оновлений Mac Pro з чіпом M2 Ultra, який включає 24 ядра процесора, 76 ядер графічного прискорювача та щонайменше 192 ГБ оперативної пам'яті. Це зробить його найшвидшим Mac в історії.

Новий Mac Pro буде мати той самий дизайн, що і модель 2019 року, що може натякати на хороші можливості самостійно змінити конфігурацію. Разом з ним одночасно вийде macOS 13.3.

iPhone 14 і 14 Plus в жовтому кольорі

Для купертинівців звично оновлювати колірну палітру айфонів навесні. Так, 8 березня 2022 року була представлена зелена лінійка iPhone 13 і 13 Pro, а це якраз наступний тиждень. А в квітні 2021 року світ побачив iPhone 12 і 12 mini в фіолетовому кольорі. Можливо, компанія також представить нову колекцію ремінців для Apple Watch.

Поточні кольори iPhone 14 і 14 Plus – Синій, Пурпурний, Опівніч, Зоряне світло і Product (червоний). У жовтому кольорі вже продавалися iPhone 11, iPhone XR і iPhone 5c.

Традиційно, головна презентація компанії пройде восени. На ній покажуть iPhone 15 з новим дизайном та USB-C, Apple Watch Series 9 і, можливо, нові планшети.

Вас також можуть зацікавити новини: