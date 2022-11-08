Тим часом сама Apple планує випустити свій перший девайс з гнучким дисплеєм не раніше 2025 року.

Китайський інженер-любитель вирішив не чекати виходу першого складного девайса від Apple і самостійно зібрав розкладачку зі свого iPhone 13 Pro.

У ролику, опублікованому на YouTube, автор розповів, що робота над цим дивом інженерної техніки велася понад рік, але результат того вартий – вийшов повністю функціональний апарат, який отримав назву iPhone V.

Він розібрав свій iPhone 13 Pro і переставив компоненти в нестандартний корпус з шарніром від Motorola RAZR 2020 року. Всі компоненти смартфона розділили на 2 частини: в нижній – материнська плата і пам'ять, у верхній – батарея і датчики камери. При цьому деякі деталі довелося друкувати на 3D-принтері. Також ентузіаст модифікував iOS під складаний форм-фактор.

За словами інженера, найскладніше виявилося перетворити оригінальний екран в гнучкий – в більшості випадків дисплеї виходили з ладу після одного закриття кришки.

Можливо, виглядає апарат не настільки показно, як комерційні варіанти, але він працює, а це найголовніше. З чуток, Apple планує випустити свій перший девайс з гнучким дисплеєм не раніше 2025.

Apple працює над гнучким iPhone: що відомо

За даними джерела, виробник вже працює над моделлю iPhone зі складним екраном. Раніше у мережі був опублікований патент Apple, з якого випливає, що екран такого айфона буде виконаний зі спеціального "самовідновлюваного" матеріалу, який зможе "зарощувати" подряпини та вм'ятини.

Спочатку компанія планувала випустити гнучкий айфон у 2023 році, але в підсумку перемикнулась на розробку 20-дюймового MacBook з гнучким дисплеєм і без звичної клавіатури. Очікується, що такий макбук закладе основу нової категорії пристроїв Apple.

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