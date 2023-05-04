Ціна в порівнянні з базовою версією не змінилася.

Компанія Xiaomi анонсувала нові забарвлення для свого камерофона Xiaomi 13 Ultra: синю, помаранчеву і жовту. Під час релізу у квітні пристрій був доступний у зеленому, чорному та білому кольорах.

Нові моделі вже можна замовити в Китаї. Конфігурація пам'яті одна – 16/512 ГБ. Ціна в порівнянні з базовою версією не змінилася.

На глобальний ринок такі версії Xiaomi 13 Ultra, скоріш за все, не потраплять, принаймні офіційно. Помилуватися фотографіями нових забарвлень можна нижче.

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Детальніше про Xiaomi 13 Ultra

На тлі конкурентів смартфон виділяється "горбатим" корпусом з покриттям з екошкіри і набором камер: відразу чотири сенсори по 50 Мп кожен з "найпросунутішою" оптикою від Leica.

Ще 13 Ultra наразі є новим рекордсменом за яскравістю екрану – пікове значення становить 2600 ніт. Попереднім рекордсменом по яскравості дисплея був Oppo Find X6 Pro – його екран показує 2500 ніт.

У Китаї вартість апарату починається від 5999 юанів (близько 32 000 грн). Раніше Xiaomi офіційно підтвердила, що камерофон вийде і на глобальному ринку, в тому числі в Україні, але коли саме це станеться, не повідомляється.

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