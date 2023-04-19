Ще пристрій є рекордсменом в плані яскравості екрана – пікове значення становить 2600 ніт.

Компанія Xiaomi в рамках своєї квітневої презентації анонсувала довгоочікуваний камерофон Xiaomi 13 Ultra, чутки про появу якого ходили з кінця минулого року.

На тлі своїх конкурентів пристрій виділяється "горбатим" корпусом із покриттям з екошкіри та набором камер: відразу чотири сенсори по 50 Мп кожен з "найпросунутішою" оптикою від Leica.

Основні специфікації такі:

AMOLED-екран 6.7", 2K-дозвіл, 120 Гц, 2600 ніт;

процесор Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ + 1 ТБ пам'яті;

батарея 5000 мАг, зарядка 90 Вт по дроту і 50 Вт бездротова;

чотири сенсори по 50 Мп кожен: основний – 1-дюймовий Sony IMX989 зі змінною діафрагмою, три інших – Sony IMX858;

Android 13, MIUI 14.

Відео дня

Ще Xiaomi 13 Ultra тепер є новим рекордсменом в плані яскравості екрана – пікове значення становить 2600 ніт. Попереднім рекордсменом по яскравості дисплея був Oppo Find X6 Pro – його екран показує 2500 ніт.

У Китаї апарат почне продаватися з 21 квітня, вартість від 5999 юанів (близько 32 000 грн) за 8+256 ГБ і 7299 юанів (39 000 грн) за найтоповішу версію з 1 ТБ в топі. Раніше компанія вже підтвердила, що новинка вийде і на глобальному ринку – а це значить, що ціни за межами Китаю будуть ще вище.

До слова, за 999 юанів (близько 5300 грн) до смартфона можна докупити спеціальний чохол зі змінними фільтрами на камеру і ручкою як у фотоапарата.

Нагадаємо, ще раніше Xiaomi випустила один з найдоступніших Android-смартфонів року. Попри наднизьку вартість, бюджетник отримав декілька цікавих фішок, зокрема "шкіряну" задню панель.

Також компанія випустила "кишеньковий" повербанк зі швидкою зарядкою вартістю всього 11 доларів: iPhone 14 заряджається від повербанка за 2 години, а місткості батареї вистачить на дві повні зарядки. Також можна 1.3 рази зарядити Nintendo Switch.

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