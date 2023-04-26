За 115 доларів до смартфона можна докупити спеціальний чохол зі змінними фільтрами на камеру і ручкою як у фотоапарата.

Разом з Xiaomi 13 Ultra компанія випустила для смартфона спеціальний набір аксесуарів, який був створений спільно з інженерами Leica. Він дозволяє за лічені секунди перетворити смартфон в цифрову камеру.

У мережі з'явилися реальні фото аксесуара. Набір для фотографування містить захисний чохол, покритий наношкірою, і бездротову ручку як у фотоапаратів. Також покупці отримують двоступеневу кнопку, що забезпечує краще фокусування і знімання.

Крім того, до камери Xiaomi 13 Ultra можна прикріпити світлофільтри на 67 мм. На додаток до цих функціональних аксесуарів в цей професійний набір для фотографування також входить кришка об'єктива, ремінець та інші аксесуари, які зазвичай використовуються в повноцінних камерах.

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На старті продажів такий комплект коштував 799 юанів (~4200 грн), потім офіційний цінник підняли до 999 юанів (~5300 грн). Разом з тим китайські спекулянти скупили першу партію фотонаборів для Xiaomi 13 Ultra і тепер продають їх в два рази дорожче, пише MyDrivers.

Детальніше про Xiaomi 13 Ultra

На тлі конкурентів смартфон виділяється "горбатим" корпусом з покриттям з екошкіри і набором камер: відразу чотири сенсори по 50 Мп кожен з "найпросунутішою"с оптикою від Leica.

Ще 13 Ultra тепер є новим рекордсменом за яскравістю екрану – пікове значення становить 2600 ніт. Попереднім рекордсменом по яскравості дисплея був Oppo Find X6 Pro – його екран показує 2500 ніт.

У Китаї вартість апарату починається від 5999 юанів (близько 32 000 грн). Раніше компанія вже підтвердила, що камерофон вийде і на глобальному ринку, але коли саме це станеться, не повідомляється.

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