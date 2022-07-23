У поточному вигляді проєкт викладено у відкритий доступ, включаючи напрацювання і схеми.

Розробник-ентузіаст модифікував класичну модель Casio F91W, перезібравши оригінальні внутрішні деталі. Як результат, культові наручні годинники отримали різні смарт-функції, включаючи зв'язок зі смартфоном по Bluetooth.

Пристрій отримав назву F91 Kepler, повідомляє портал Notebookcheck.

Як зазначається, для цього довелося замінити всю внутрішню начинку оригінального годинника, забезпечивши його OLED-дисплеєм і мікроконтролером Texas Instruments cc2640 з підтримкою Bluetooth. Зовнішній же корпус залишився незмінним.

Поки що у F91 Kepler працює лише одна кнопка, призначена для пробудження екрана, а також відсутній парний застосунок на смартфон для повноцінного конекту.

Розробник опублікував у відкритому доступі всі свої напрацювання і схеми по внутрішній перебудові, надавши доступ до них всім охочим. Він сподівається, що спільнота підхопить його ідею і спільними зусиллями закінчить його творіння.

Раніше УНІАН вже розповідав про ще одного ентузіаста, який створив найбільший у світі "мобільний" акумулятор. Автор проєкту запевняє, що за допомогою такої батареї можна зарядити 5000 смартфонів з акумуляторами на 3000 мАг.

Також ми писали про американця, який зібрав, мабуть, найбільшу аматорську цифрову ферму з видобутку Ethereum. Закупівля обладнання обійшлася йому приблизно в 7 мільйонів доларів.

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