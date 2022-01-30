Щоаравда, є підозри, що це просто макет.

Китайський ентузіаст створив найбільший у світі "мобільний" акумулятор. Величезна "махіна" місткістю 27 млн мА·ч. також здатна підтримувати в роботі телевізор з електроплитою.

Про це пише портал Mydrivers.

Автор проєкта запевняє, що за допомогою такої батареї можна зарядити 5000 смартфонів з акумуляторами на 3000 мАг. Щоправда, такої кількості портів там і близько немає, тому ви зможете зарядити лише 60 пристроїв.

Але на цьому дива не закінчуються. Виробник провів демонстрацію цього дива інженерної думки, так би мовити, в польових умовах: приготував суп на електричній плитці, подивився телевізор, і все це поки рибалив на березі красивої річки.

Скільки в підсумку було витрачено грошей на виріб, який цілком заслуговує на увагу з боку представників Книги рекордів Гіннеса, не повідомляється.

А поки народні умільці розважаються, компанія Xiaomi готує справжню революцію у світі акумуляторів для смартфонів. Їх інноваційна технологія дозволить збільшити час автономної роботи смартфонів більш ніж на півтори години. Перші смартфони з такими акумуляторами очікуються на полицях магазинів в кінці 2022 року.

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