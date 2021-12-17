Закупівля обладнання обійшлася йому приблизно в 7 мільйонів доларів.

Деякий Джексон Девідсон з США навсправжки захопився майнінгом криптовалюти та зібрав, мабуть, найбільшу аматорську цифрову ферму з видобутку Ethereum ("ефір" в народі).

В опублікованому відео на його Twitter-сторінці можна побачити лише частину "обладнання", а всього в розпорядженні ентузіаста знаходиться близько 7000 відеокарт.

Майже всі прискорювачі представлені еталонною моделлю GeForce RTX 3070 Founders Edition. Інші апаратні компоненти, що використовуються для видобутку криптовалюти – материнські плати, процесори, оперативна пам’ять, диски, блоки живлення комп’ютерів тощо – також видно у представленому ролику.

Читайте такожАналітик розповів, в яку криптовалюту найвигідніше інвестувати у 2022 роціУ приміщеннях, де знаходяться пристрої для видобутку Ethereum, дуже шумно і либонь бути жарко, проте автор організував непогану систему охолодження: на стелі видно велику кількість вентиляційних отворів.

У своїй публікації Девідсон розповів, що спочатку він закуповував ці відеокарти поштучно в магазинах та інтернет-барахолках, але тепер домовився про постачання безпосередньо з виробниками.

Скільки він витратив і скільки заробляє – хлопець не афішує, проте інші ентузіасти вже порахували, що той інвестував близько 7 млн доларів у свою ферму і має дохід не менше 680 тис. доларів на місяць.

Беручи до уваги також витрати на оренду, охолодження, освітлення, обслуговування, ремонт та заміну пошкоджених відеокарт, це невелике підприємство окупить свої інвестиції та вийде у плюс приблизно через рік після початку роботи. Що, своєю чергою, досить непоганий показник для бізнесу.

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Автор: Денис Пономаренко