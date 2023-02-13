Попри іграшкову зовнішність, пристрій виявився повністю функціональним.

Автор YouTube-каналу My n Mi створив в домашніх умовах 3D-принтер, розміром менше за сірникову коробку. Попри свою іграшкову зовнішність, пристрій виявився повністю функціональним.

Принтер працює на основі технології стереолітографічного друку (SLA). Так, в невелике відділення в нижній частині заливається рідкий фотополімер, який застигає під впливом світла. Живлення такого пристрою здійснюється через порт micro-USB.

В якості демонстрації можливостей мініатюрного 3D-принтера автор ролика надрукував на ньому напівпрозору фігурку робота. На світлі можна розглянути, наскільки детально вона зроблена, включаючи механізми на грудях і невеликі виступи на голові й ногах. Процес не швидкий, але все одно вражає.

Розробник поки не поділився схемою створення принтера і не повідомив, чи планується його комерційний випуск.

Раніше УНІАН розповідав про умільців з Китаю, які створили перший у світі iPhone з двома портами для зарядки. Так, ви прочитали все вірно – у нього є роз'єми та Lightning, і USB-C. А ще раніше вони самостійно зібрали складаний Айфон.

Також писали про інженера-любителя з США, який створив в домашніх умовах найшвидший в світі безпілотний літальний апарат і потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Він здатний розганятися до 414 км/ч.

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