Тепер можна користуватися дротовими навушниками та заряджатися одночасно.

Перший в світі складаний iPhone ми вже бачили. Тепер ентузіастам вдалося створити кастомний айфон з двома портами для зарядки. Так, ви прочитали все вірно – у нього є роз'єми як Lightning, так і USB-C.

У ролику, опублікованому на YouTube, фахівець показав, що додав другий порт до свого iPhone, помістивши USB-C на нижню грань, поруч з Lightning. Причому обидва порти повнофункціональні – iTunes розпізнає підключення як по одному, так і по іншому.

Ще одна перевага двухпортової конструкції – можливість одночасно використовувати дротові навушники та заряджати смартфон. Нагадаємо, що з виходом iPhone 7 Apple прибрала стандартний аудіоджек для навушників, що в перші роки стало проблемою для користувачів, які звикли до дротових навушників.

Раніше Apple вже підтвердила, що всі майбутні айфони перейдуть з Lightning на USB-C. Це вимагає європейське законодавство.

Однак нещодавно з'явився слух, що Apple може обмежить роботу сторонніх кабелів USB-C з iPhone 15, через що вже наявні у користувачів кабелі USB-C можуть виявитися несумісними (або частково сумісними) з айфонами.

Також "проскакував" інсайд, що молодші моделі, iPhone 15 і 15 Plus, залишаться з колишньою швидкістю передачі даних на рівні USB 2.0. В той час як порти iPhone 15 Pro і 15 Pro Max будуть підтримувати "як мінімум" USB 3.2 або Thunderbolt 3.

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