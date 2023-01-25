Конструктивно він не схожий на звичні квадрокоптери, а більше нагадує маленьку обтічну ракету з турбінами.

Інженер-аматор Райан Ладемнн зі Штатів створив у домашніх умовах найшвидший у світі безпілотний літальний апарат і потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Він здатний розганятися до 414 км/ч.

Дрон важить всього 490 грамів. Конструктивно він не схожий на звичні квадрокоптери, а більше нагадує маленьку обтічну ракету з турбінами. Апарат підіймається в повітря вертикально, а на час польоту перевертається горизонтально і летить з величезною швидкістю, говориться на сайті Гіннесса.

На створення XLR V3 автор витратив всього $400, більша частина з яких пішла на покупку комплектуючих, включаючи набір окулярів за 120 доларів. Деталі корпусу були надруковані на 3D-принтері.

До слова, щоб встановити офіційний світовий рекорд, дрон повинен був пролетіти 100 метрів в різних напрямках, щоб звести до мінімуму допомогу вітру, при цьому зберігаючи висоту на одному рівні – щоб йому не допомагала сила тяжіння. У такий спосіб отримали середню швидкість за підсумками двох польотів.

Раніше УНІАН розповідав, що Toyota створила дрон розміром з комаху – апарат літає без вбудованого акумулятора. Замість звичної батареї використовується конфігурація з п'єзоелектричного приводу, дипольної антени на 5 ГГц і крил.

Також писали про корейських ентузіастів, які створили "робопса", який вміє ходити по стінах і стелях. По суті, весь секрет полягає в електромагнітних лапах – вони дозволяють утримуватися на металевих поверхнях.

Вас також можуть зацікавити новини: