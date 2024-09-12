'Заощадьте до 700 доларів': Android-бренд підколов Apple з її новими iPhone 16

Новітні телефони Apple не покращують те, чим ви користуєтеся найчастіше щодня.

Заснований компанією Nothing бренд CMF підколов Apple з її новими iPhone 16. На сторінці бренду у твіттері з'явилося повідомлення, в якому йдеться про те, що розумним рішенням буде відмова від купівлі iPhone 16 Plus на користь CMF Phone 1. Таким чином, користувачам вдасться заощадити $700.

У публікації є посилання на матеріал журналістів Android Central, присвячений порівнянню дисплеїв 899-доларового iPhone 16 Plus і 199-доларового CMF Phone 1. І це порівняння не на користь смартфона Apple.

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По-перше, у CMF Phone 1 частота оновлення екрана вдвічі вища – 120 Гц проти 60 Гц у iPhone 16 Plus. По-друге, рівень ШІМ у бюджетного пристрою також кращий – 960 Гц замість 480 Гц, а отже, він безпечніший для очей.

Також CMF Phone 1 виділяються на тлі iPhone та інших Android-конкурентів концепцією "модульності", яка дає змогу користувачам самим змінювати зовнішність апарата. Крім того, що до задньої частини можна прикріпити низку аксесуарів на кшталт ремінця, підставки і тримача для карток, так ще є можливість замінити задню панель.

Зрозуміло, що за продуктивністю CMF Phone 1 серйозно поступається новинкам Apple. У них використовується потужний 3-нм процесор A18, який швидший за MediaTek Dimensity 7300 і навряд чи застаріє навіть через п'ять років. Щодо камер CMF Phone 1 теж запропонувати особливо нічого в порівнянні з iPhone 16. Це абсолютно різний рівень.

Напередодні Apple представила лінійку смартфонів iPhone 16. Кардинально пристрої не змінилися, але 16 Pro-моделі рекордно зросли в розмірах, Action Button тепер є не тільки в "прошок", а у всій лінійці, а швидкість зарядки дротом збільшилася до 45 Вт.

Водночас журналісти зазначають, що на момент виходу 20 вересня iPhone 16 будуть "сирими". Вся річ у тім, що багато крутих функцій, які показали на презентації, з'являться через оновлення iOS до кінця року.

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