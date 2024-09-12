За потужністю дротової зарядки смартфони Apple зрівнялися з актуальними флагманами Samsung.

Як це зазвичай буває, після презентації нових Айфонів дізнаєшся про різні нововведення, які порахували не настільки важливими, щоб згадувати про них під час івенту. Одним з таких, як пише портал 9to5Mac, є підтримка швидкої зарядки до 45 Вт.

Як відомо, актуальні iPhone 15 навіть при використанні найкращих зарядок споживають не більше 29 Вт, через що повна зарядка займає до двох годин. Флагмани на базі Android вже давно пішли вперед за потужністю зарядки, а деякі апарати і зовсім підтримують адаптери 240 Вт (від 0% до 100% за 9 хвилин).

Дані китайського центру сертифікації якості свідчать про те, що дротова зарядка iPhone 16 і iPhone 16 Pro тестується при 5-15В і 3А. Відповідно, її потужність становить від 15 до 45 Вт – прямо як у актуальних флагманів Samsung.

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Таким чином, зарядка через USB-C для iPhone 16 очікується швидшою, ніж у iPhone 15 (27-29 Вт) на ~50%. Що стосується безпровідної MagSafe, то вона теперь видає до 25 Вт, як і було оголошено на презентації.

Напередодні Apple представила лінійку смартфонів iPhone 16. Кардинально пристрої не змінилися, але 16 Pro-моделі рекордно виросли в розмірах, а Action Button тепер є не тільки у "прошок", а у всій лінійці.

На листопад 2024 року в Apple запланована ще одна презентація, на якій анонсують нові MacBook на М4, і, можливо, iPad. А вже навесні 2025 року вийде новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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