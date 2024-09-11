iPhone 16 вийде 'сирими': ось функції, які не будуть доступні на старті

У цьому поколінні рекордна кількість функцій, які навіть після виходу Айфонів будуть тестуватися ще кілька місяців.

Apple представила лінійку iPhone 16 з інтегрованим ШІ, новими чіпами A18, Pro-моделями, що виросли в розмірах, кращою автономністю, Visual Intelligence та іншими нововведеннями. Виявляється, на старті продажів велика частина продемонстрованих фішок не працюватиме.

Журналісти порталу 9to5Mac перерахували всі нові функції, яких не буде, коли наступного тижня у продажу з'являться iPhone 16 Pro і iPhone 16.

Двоступеневий затвор Camera Control

Однією з головних особливостей моделей iPhone 16 стала нова фізична кнопка для більш зручного управління камерою. Так, швидким натисканням на кнопку можна запустити додаток камери, а другим натисканням – зробити знімок. Водночас при тривалому тапі почнеться запис відео.

Втім, повністю ця функція розкриється "пізніше цього року", коли вона обзаведеться двоступеневим затвором, що дає змогу зробити ще більше. Наприклад, заблокувати фокус і експозицію легким натисканням – щоб ви могли перекомпонувати кадр, не втрачаючи фокус на об'єкті.

Розумніша Siri

Оновлена версія асистента зі штучним інтелектом, яку нам показали ще на WWDC 2024, теж не буде готова до 20 вересня. Попри те, що iPhone 16 вийде з попередньо встановленою iOS 18, на старті вона матиме застарілу Siri.

Visual Intelligence

Аналог Google Lens і Circle пошук з використанням кнопки Camera Control в iPhone 16. При запущеній камері і наведенні на об'єкт, ШІ в смартфоні збере інформацію про предмети і локації, які користувач бачить перед собою.

І вона теж не працюватиме на старті. Конкретних термінів запуску немає.

Genmoji, повідомлення ШІ і всі інші функції Apple Intelligence

Ви, можливо, помітили, що Apple приділила багато уваги Apple Intelligence під час презентації iPhone 16.

Чого ви, можливо, не помітили, так це того, що на старті в iPhone 16 ніяких фішок Apple Intelligence не буде. Мала частина з них з'явиться в iOS 18.1 і 18.2 пізніше цього року, а все інше вже у 2025 році. Сюди ж можна віднести і Siri.

iPhone 16 і 16 Pro, як і раніше, зможуть запропонувати багато цікавого, коли надійдуть у продаж наступного тижня. Втім, в ідеалі перші iPhone, створені "з нуля для ШІ" (як сказав Тім Кук), мають постачатися з цим самим ШІ з коробки, пишуть автори 9to5Mac.

9 вересня відбулася найбільша презентація Apple у році. Як усі й очікували, компанія показала новенькі айфони: 16 Pro-моделей рекордно виросли в розмірах, а Action Button тепер є не тільки у "прошок", а у всій лінійці. Також оновили годинник і навушники.

На листопад 2024 року в Apple запланована ще одна презентація, на якій покажуть нові MacBook на М4, і, можливо, iPad. А вже навесні 2025 року вийде новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

Вас також можуть зацікавити новини: