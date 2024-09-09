Apple представила нові смартфони: чим цікаві iPhone 16 і 16 Pro

Як і очікувалося, 16 Pro-моделей рекордно виросли в розмірах, а Action Button тепер є не тільки у "прошок", а у всій лінійці.

Apple провела традиційну вересневу презентацію нових айфонів: як і очікувалося, Pro-моделі рекордно виросли в розмірах, а Action Button тепер є не тільки в "прошок", а у всій лінійці.

iPhone 16 і 16 Plus

Розміри смартфонів не змінилися – все ті ж 6.1 і 6.7 дюйма. Дисплей тепер удвічі яскравіший, але власникам звичайних моделей iPhone все ще доведеться задовольнятися частотою оновлення 60 Гц.

На лівій грані з'явилася настроювана кнопка Action Button, яка вперше дебютувала в iPhone 15 Pro і 15 Pro Max, а на правій – сенсорна кнопка Camera Control для камери. За допомогою неї можна не тільки робити знімки, а й керувати зумом і налаштовувати фокус, а також запускати ШІ-функцію розпізнавання об'єктів у кадрі.

Відео дня

З візуальних змін в iPhone 16 і 16 Plus – нове розташування зіниць основної камери. Точніше повернення до вертикальних камер, завдяки чому вони підтримують зйомку просторових фотографій і відео для Vision Pro. Роздільна здатність основної – 48 Мп, ширококутної – 12 Мп.

Водночас оновили начинку – всередині смартфонів встановлений потужний чип Apple A18, завдяки якому молодші смартфони підтримуватимуть усі функції навороченого ШІ Apple Intelligence.

iPhone 16 і iPhone 16 Plus вийдуть у п'яти кольорах. Вартість нових смартфонів починається з 799 доларів і 899 доларів за версії на 128 ГБ. У продажу обидві новинки з'являться 20 вересня.

iPhone 16 Pro і 16 Pro Max

Найпомітнішою зміною цього року стало збільшення дисплеїв: діагональ iPhone 16 Pro зросла з 6.1 до 6.3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max – з 6.7 до 6.9 дюйма. Частота оновлення – 120 Гц.

Серцем служить ще потужніший процесор A18 Pro - найшвидший мобільний процесор на сьогодні, виконаний за технологією 3-нм. Він на 15% швидший за A17 Pro і на 20% енергоефективніший. Кажуть, що він здатний відтворювати AAA-ігри на рівні відеокарт десктопного класу.

Суттєво оновилися і камери: 48+48+12 Мп із ширіком і телевіком для 5-кратного оптичного зуму. Тепер вони можуть знімати 4K-відео зі швидкістю 120 кадрів за секунду і відстежувати фокус, фіксуючись на об'єктах, чого раніше в смартфонах Apple не було. Крім того, обидва Pro-пристрої отримали чотири мікрофони студійної якості та підтримку об'ємного звуку на відео.

Продажі в США почнуться 20 вересня. Ціна iPhone 16 Pro – від $999, iPhone 16 Pro Max – від 1199 доларів.

До кінця 2024 року Apple також мають представити нові MacBook на М4, і, можливо, iPad. А вже навесні 2025 року вийде новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

ЗМІ також дізналися, що наступним великим проєктом Apple стануть домашні роботи. Один з проєктів описується як "мобільний робот", який міг би слідувати за людьми по їхніх домівках.

Вас також можуть зацікавити новини: