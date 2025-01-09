За ціною 100 доларів покупці отримують яскравий AMOLED-дисплей, 160+ спортивних режимів і просунуті датчики.

Під дочірнім брендом Xiaomi вийшов новий претендент на звання "короля бюджетного смарт-годинника" – Amazfit Active 2. За ціною в ~4000 грн покупці отримують яскравий AMOLED-дисплей, 160+ спортивних режимів і просунуті датчики, пише The Verge.

Гаджет виділяється насамперед 1,32-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 466 × 466 пікселів і щільністю пікселів 353 ppi, який має яскравість у 2 000 ніт. Це ставить його на один рівень із провідними Galaxy та Apple Watch, вартість яких у декілька разів перевищує ціну новинки.

Для моніторингу стану здоров'я присутній датчик BioTracker 6.0 PPG, що дає змогу цілодобово відстежувати частоту серцевих скорочень, показники SpO2 і рівень стресу. Плюс, є альтиметр для вимірювання висоти і гіроскоп для точного відстеження рухів. У ПЗ завантажено 160+ спортивних режимів, є офлайн-карти і голосовий помічник Zepp Flow AI.

Відео дня

При цьому традиційно для смарт-годинника Amazfit тут чудова автономність – акумулятор місткістю 270 мАг розрахований на 10 днів роботи при стандартному використанні. Магнітний зарядний пристрій заповнить заряд приблизно за дві години.

Amazfit Active 2 оцінили в 99 доларів. Є преміум-версія за 129 доларів зі шкіряним ремінцем і сапфіровим склом. Світові продажі почнуться в лютому.

Раніше головний техноблогер у світі, MKBHD, вибрав найкращі смартфони 2024 року. Samsung Galaxy S24 Ultra, незважаючи на вихід ще в січні, переміг у головній номінації, а найкращим камерофоном виявився не Айфон, а маловідомий китайський девайс.

Samsung підтвердила презентацію Galaxy S25 у січні 2025 року – і цього разу покажуть одразу чотири смартфони. Якщо раніше в серію Galaxy S входили базові, великі та топові версії, то тепер до них додасться ще й тонка.

Вас також можуть зацікавити новини: