Головний техноблогер назвав 10 найкращих смартфонів 2024 року

Переможців обирали в різних номінаціях, включно з найкращим дизайном, камерою та "ціною-якістю".

Американський техноблогер під ніком MKBHD з 20-мільйонним YouTube-каналом підбив підсумки 2024 року. Автор обрав головні мобільні девайси, розділивши їх на кілька категорій.

Samsung Galaxy S24 Ultra переміг у головній номінації – MVP. На цьому смартфоні приємно робити все: дивитися відео, грати, "серфіти" браузер і працювати. Окремо блогер відзначив підтримку стилуса, який з кожним роком стає дедалі кориснішим, і довгий термін підтримки оновленнями.

Також Galaxy S24 Ultra переміг у номінації "Найкращий великий смартфон". Він отримав 6,8-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю QHD і частотою оновлення 120 Гц. Цього року Ultra позбувся вигнутих граней (екрана-водоспаду), тож любителі плоских дисплеїв теж будуть задоволені.

Дивно, але найкращим камерофоном виявився не Айфон, а маловідомий Vivo X200 Pro, який отримав потрійну камеру, одна з яких – телеоб'єктив із 200-Мп датчиком. Блогер похвалив смартфон за хорошу передачу кольору під час зйомки, чудовий нічний режим і плавну картинку в роликах. Переможці в інших номінаціях - нижче:

Найкращий компактний смартфон – базовий iPhone 16.

– базовий iPhone 16. Найкращий бюджетний смартфон – Nothing Phone 2a.

– Nothing Phone 2a. Найкраще співвідношення ціни та якості – iPhone 16 Pro.

– iPhone 16 Pro. Найкраща батарея – Red Magic 10 Pro.

– Red Magic 10 Pro. Найкращий дизайн – CMF Phone 1.

– CMF Phone 1. Найкращий складаний смартфон – Google Pixel 9 Pro Fold.

– Google Pixel 9 Pro Fold. Найгірший смартфон 2024 року – Asus ZenFone 11 Ultra.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовуються в планшетах середнього рівня.

Також є інформація, що 2025-й стане роком відродження компактних смартфонів. Сьогодні до виходу готується мінімум три нові девайси з екраном до 6,3 дюйма, серед яких є апарат Xiaomi.

Вас також можуть зацікавити новини: