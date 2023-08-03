При ціні дешевше 100 доларів покупці отримують автономність до 26 днів, понад 120 режимів і величезний екран.

Один з найпопулярніших суббрендів Xiaomi – Amazfit – оновив лінійку бюджетних смарт-годинників. Модель Bip 5 може похвалитися величезним екраном та 26-денним часом автономної роботи.

Так, девайс отримав 1,91-дюймовий сенсорний TFT-дисплей з роздільною здатністю 320 x 380 пікселів. Він захищений склом 2,5 D, також передбачено захист від води та пилу за стандартом IP68, передає портал GizChina.

Найважливішою фішкою девайса є акумулятор місткістю 300 мАг. Як обіцяє виробник, при найінтенсивнішому використанні годинник пропрацює автономно 5 днів, в "нормальному" режимі – до 10 днів, а з увімкненим енергоощадженням і зовсім до 26 діб.

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Годинник вміє відстежувати пульс, якість сну, рівень стресу і насиченість крові киснем (SpO2). Також тут є понад 70 різних циферблатів й більше ніж 120 спортивних режимів. А GPS-датчик дозволяє точно фіксувати пересування і записувати тренування на свіжому повітрі.

Новинка доступна в трьох кольорах – чорному, рожевому і білому. Вартість Amazfit Bip 5 становить близько 90 доларів (3200 грн). На AliExpress поки немає, але це справа часу.

Раніше УНІАН розповідав про "невбивний" смарт-годинники вартістю всього 20 доларів. Він призначений насамперед для активного відпочинку, а коштує набагато дешевше конкурентів.

Також раніше стало відомо, що Apple скасувала випуск Watch SE 3 у цьому році. Компанія вирішила оновлювати бюджетну лінійку смарт-годинників раз на два роки, тому нові Watch SE вийдуть тільки наступної осені.

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