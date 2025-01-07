Samsung назвала дату презентації Galaxy S25 – цього разу покажуть 4 смартфони

Якщо раніше в серію Galaxy S входили базові, великі і топові версії, то тепер до них додасться ще й тонка.

Samsung анонсувала зимовий захід Galaxy Unpacked - він відбудеться 22 січня 2025 року. У компанії підтвердили, що презентують нову серію смартфонів Galaxy S і нові можливості штучного інтелекту.

Заодно виробник натякнув, що цього разу покаже не три, а відразу чотири моделі. Згідно з витоками, йдеться про Galaxy S25, S25+, S25 Ultra і S25 Slim. Якщо раніше в серію Galaxy S входили базові, великі і топові версії, то тепер до них додасться ще й тонка, яка конкуруватиме з iPhone 17 Air.

Захід розпочнеться о 20:00 за київським часом і транслюватиметься на сайті Samsung і на YouTube. Крім нових флагманів компанія може показати свою першу XR-гарнітуру і друге покоління смарт-кільця Galaxy Ring.

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З чуток, Galaxy S25 Slim буде повноцінним флагманським смартфоном без всяких "але". Апарат отримає в міру великий 6,66-дюймовий дисплей, чипсет Snapdragon 8 Elite і камеру як у S25 Ultra з головним модулем на 200 Мп. А коштуватиме він дорожче за базові Galaxy S25 і Galaxy S25 Plus (але дешевше) Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S25 Ultra отримає новий дизайн із заокругленими кутами і рекордно тонкими рамками, 16 ГБ ОЗП і надширик з новим 50-Мп сенсором. Також є інформація, що всі моделі Galaxy S25 отримають процесор Snapdragon 8 Elite - незалежно від регіону, а базовий обсяг ОЗП збільшиться з 8 до 12 ГБ.

Слідом за флагманськими Galaxy S25 будуть представлені бюджетні Galaxy M16 і Galaxy F16. І, судячи зі злитих рендерів, новинки помітно відрізнятимуться від попередників.

Раніше Samsung випустила важливе оновлення для своїх смартфонів - не затягуйте з установкою. Воно усуває близько півсотні дірок і вразливостей у безпеці як самої Android, так і One UI, тому класифікується як важливе.

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