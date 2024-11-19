Обидві моделі отримали 185-герцевий дисплей, Snapdragon 8 Elite і потужну систему охолодження.

ASUS представила нові смартфони для найвимогливіших користувачів – ROG Phone 9 і 9 Pro. На сьогодні це найпотужніші Андроїди в світі: в бенчмарку AnTuTu обидві моделі набирають по 3 121 390 балів – такого жодному з відомих смартфонів до теперішнього часу домогтися не вдавалося, пише GizChina.

Основні технічні характеристики такі:

дисплей 6.78'', LTPO AMOLED, FHD+, до 185 Гц, до 2500 ніт;

процесор Snapdragon 8 Elite, 12/16 ГБ ОЗП LPDDR5X (9600 Мбіт/с);

акумулятор 5800 мАг, дротова зарядка 65 Вт, бездротова 15 Вт;

просунута система охолодження, яка дозволить зберігати прийнятну продуктивність навіть у багатогодинних сесіях у важких іграх.

ОС Android 15 (обіцяють 4 роки оновлень).

Що стосується фотоможливостей, то спереду встановлено камеру на 32 Мп, а в складі основної камери три сенсори – 50+13+5 Мп із ширіком і макро. ROG Phone 9 Pro має 32-мегапіксельний телеоб'єктив, у базової моделі його немає. А ще на задньому екрані ROG Phone 9 Pro можна грати в міні-ігри.

Оскільки це геймерфони, на бічних гранях встановлені тригери. Також пристрої порадують власників дротових навушників – є порт 3,5 мм із підтримкою Dirac Virtuo. Ще в характеристиках заявлено захист IP68, наявність Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G і NFC.

У Європі ASUS ROG Phone 9 коштує від 1099 євро (~47 000 грн), а ROG 9 Pro від 1299 євро (~57 000 грн). "Прошка" в конфігурації 24+1024 ГБ називається Pro Edition і поставляється в комплекті з кулером на задню кришку. За неї просять 1499 євро (~65 000 грн).

Крім топової продуктивності, смартфони ASUS Rog можуть похвалитися високою автономністю. У рейтингу автономності Tom's Guide ROG Phone 8 Pro посідає перше місце. Зазначається, що під час безперервного використання батареї смартфона вистачає 18 годин і 48 хвилин.

Найближчими тижнями також очікується презентація Redmi K80 і K80 Pro. За чутками, це будуть найдешевші смартфони на свіжому чипі Snapdragon 8 Elite.

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