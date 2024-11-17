'Убивці' флагманів: розсекречено дизайн і характеристики Redmi K80 і K80 Pro

Уже точно відомо, що один з апаратів серії буде повноцінним флагманом на свіжому чипі.

Наприкінці вересня компанія Redmi провела анонс народної серії Note 14, а вже зовсім скоро готується показати свої топові флагмани. Офіційно підтверджено два пристрої – Redmi K80 і K80 Pro.

У китайській соцмережі Weibo були опубліковані всі основні характеристики двох нових смартфонів. Redmi K80 буде простішим і отримає екс-флагманський чипсет Snapdragon 8 Gen 3. "Прошка" вийде з більш актуальним Snapdragon 8 Elite і стане найдоступнішим флагманом на цьому чипі.

Характеристики Redmi K80:

Дисплей: 2K LTPS із плоским дизайном, як і в попередника.

2K LTPS із плоским дизайном, як і в попередника. Процесор: Snapdragon 8 Gen 3.

Snapdragon 8 Gen 3. Камера: 50-мегапіксельний основний датчик Omnivision OV50 у поєднанні з 8-Мп надширококутним і 2-Мп макрооб'єктивом. Фронталка буде 20-мегапіксельним датчиком Omnivision OV20B.

50-мегапіксельний основний датчик Omnivision OV50 у поєднанні з 8-Мп надширококутним і 2-Мп макрооб'єктивом. Фронталка буде 20-мегапіксельним датчиком Omnivision OV20B. Акумулятор: 6500 мАг, швидка зарядка 90 Вт.

6500 мАг, швидка зарядка 90 Вт. Інше: рейтинг IP68 для захисту від пилу і води, рама з металу, скло Xiaomi Dragon Crystal Glass, ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Характеристики Redmi K80 Pro:

Дисплей: 2K LTPS.

2K LTPS. Процесор: Snapdragon 8 Elite.

Snapdragon 8 Elite. Камера: 50-мегапіксельний основний датчик (знову ж таки, Omnivison OV50), до якого приєднуються 32-Мп надширококутний датчик ISOCELL KD1 і 50-Мп телеоб'єктив ISCOELL JN5 з 2,6-кратним оптичним зумом. Фронталка залишається тією ж 20-мегапіксельною камерою, що і стандартний K80.

50-мегапіксельний основний датчик (знову ж таки, Omnivison OV50), до якого приєднуються 32-Мп надширококутний датчик ISOCELL KD1 і 50-Мп телеоб'єктив ISCOELL JN5 з 2,6-кратним оптичним зумом. Фронталка залишається тією ж 20-мегапіксельною камерою, що і стандартний K80. Акумулятор: 6000 мАг, швидка дротова зарядка 120 Вт, бездротова 50 Вт.

6000 мАг, швидка дротова зарядка 120 Вт, бездротова 50 Вт. Інше: рейтинг IP68 для захисту від пилу і води, рама з металу, скло Xiaomi Dragon Crystal Glass, ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Уже підтверджено, що ціна Redmi K80 Pro стартуватиме від 4000 юанів, що дорівнює 560 доларам. Для порівняння, Xiaomi 15 коштує від 4499 юанів (630 доларів). Анонс очікується в найближчі тижні. Нагадаємо, серія Redmi K70 була представлена 29 листопада 2023 року.

Відео дня

Очікується, що Redmi K80 отримає такий дизайн:

Раніше Xiaomi назвала смартфони, які отримають HyperOS 2 до кінця року. Важливо розуміти вже зараз, чи оновиться ваш пристрій, чи, можливо, настав час задуматися про апгрейд. Тим більше, що напередодні компанія відправила "на пенсію" популярні Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.

Також у мережі з'явилася інформація, що Xiaomi "перекрила кисень" покупцям китайських версій своїх смартфонів. Тобто, купивши пристрій виробника на майданчиках типу AliExpress, більше не вийде перепрошити його ПЗ на глобальну.

Вас також можуть зацікавити новини: