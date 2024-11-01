На перше місце вирвався флагман OnePlus 13, який дебютував буквально днями.

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опублікувала свій свіжий щомісячний рейтинг найпродуктивніших смартфонів на базі Android. У жовтні в рейтингу відбулася революція, на яку вже кілька місяців очікували експерти.

Це сталося завдяки появі моделей на основі нових флагманських чипсетів від MediaTek і Qualcomm. На перше місце вирвався новачок OnePlus 13 зі Snapdragon 8 Elite – топова версія цього смартфона, наділена 24 ГБ ОЗП, набрала в середньому 2,92 мільйона балів. Для порівняння, iPhone 16 Pro Max в аналогічних тестах видає 1,95 млн.

Якщо порівнювати обидва покоління Qualcomm, то результат вельми вражає – Snapdragon 8 Elite обходить "розігнану" версію Snapdargon 8 Gen 3 у складі геймерфона RedMagic 9S Pro+, який став лідером вересневого рейтингу AnTuTu, більш ніж на 35%.

Відео дня

На другому місці розташувалися ще одна модель на базі Snapdragon 8 Elite – iQOO 13. Місця 3 до 6 займають перші у світі смартфони з Dimensity 9400 Gen 3 – vivo X200 Pro, Oppo Find X8 Pro, Oppo Find X8 і vivo X200. Решта позицій топ-10 зайняті Xiaomi 15 / 15 Pro, vivo X200 Pro mini і iQOO Neo9S Pro+.

Примітно, що iQOO Neo9S Pro+ – єдиний смартфон із представлених у списку, який працює на базі "застарілого" Snapdragon 8 Gen 3.

Парад новинок на 8 Elite триває. Скоро свій суперфлагман представить Realme. У мережі з'явилося відео, де на Realme GT7 Pro запустили Assassin's Creed IV у 60 кадрах в секунду та з трансляцією на телевізор. Це вказує на те, що виробник повністю оптимізував цей чипсет.

Що стосується серії Samsung Galaxy S25, то їх представлять лише на початку 2025 року. З чуток, S25 Ultra отримає оновлений з 12 до 50 Мп "надширік", а однією з моделей складе конкуренцію "ультратонкому" iPhone 17 Air.

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