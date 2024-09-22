iPhone 16 Pro Max увійшов до трійки смартфонів із найкращою автономністю / фото Apple

Автономність – один із зумовлювальних чинників при виборі смартфона. На щастя, більшість сучасних девайсів з легкістю триматимуться від ранку до вечора – але якщо ви шукаєте чогось більшого, фахівці порталу Tom's Guide склали рейтинг смартфонів з найкращою автономністю у 2024 році.

Експерти протестували різні девайси з Android та iOS, щоб виявити моделі, які найдовше працюють без підзарядки за безперервного активного використання. Умови випробувань включали встановлення значення яскравості дисплея на 150 ніт і кадрової частоти на "авто" (за наявності такої опції) та постійного підключення до 5G.

  • Згідно з їхнім рейтингом, найдовше без підзарядки може працювати ASUS ROG Phone 8 Pro – 18 годин і 48 хвилин. Тим часом повне заряджання телефону займає 50 хвилин. Зарядний пристрій на 65 Вт йде в комплекті.
  • На другому місці опинився субфлагман OnePlus 12R, який протягнув 18 годин і 42 хвилини. Швидка зарядка 80 Вт заповнить батарею до 100% за пів години.
  • Замикає трійку лідерів новенький iPhone 16 Pro Max. Він вимкнувся через 18 годин і 6 хвилин. Трохи раніше розрядилися Asus Zenfone 11 і OnePlus 12.

Загалом, серед телефонів із найвищим показником автономності наразі є як 1000-доларові флагмани, так і недорогі Android-апарати зокрема Moto G Stylus 5G або Nothing Phone (2a). Але всіх їх об'єднує те, що вони здатні "протягнути" 14 годин безперервного активного користування.

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Топ-15 смартфонів 2024 року з найкращою автономністю

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