Nothing представила 'різнокольоровий' Phone (2a) – це найстильніший бюджетник на ринку

Компанія вперше об'єднала три основні кольори в одному пристрої

Компанія Nothing представила нову версію свого бюджетного смартфона Phone (2a) - Special Edition. Мабуть, це найстильніший телефон у своїй категорії.

Раніше компанія обмежувалася класичними забарвленнями, але тут вперше об'єднала всі три основні кольори: червоний, синій і жовтий в одному пристрої. Загальний дизайн із прозорою задньою кришкою збережено.

Нова версія Nothing Phone (2a) має 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ вбудованої пам'яті і оцінена в 445 доларів або 379 євро. На відміну від синього забарвлення, Special Edition буде доступна на глобальному ринку.

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Технічні характеристики телефону залишилися незмінними порівняно з моделлю Phone (2a), випущеною раніше цього року: процесор Dimensity 7200 Pro, 6,7-дюймовий AMOLED-екран на 120 Гц, акумулятор 5000 мАг і подвійна камера 50+50 мегапікселів.

Телефон хороший - головний техноблогер MKBHD назвав Nothing Phone (2a) одним із найкращих у своєму сегменті. На відміну від більшості конкурентів, у нього незвичайний дизайн, крутий екран, хороша камера і значна автономність.

Раніше бренд Nothing випустив Ear і Ear (а) - продовження найкрасивіших навушників на ринку. Обидві моделі з підтримкою ChatGPT, а молодша версія, крім чорного і білого, отримала жовте забарвлення.

А у Google нещодавно вийшов новий бюджетний Pixel, який пропонує щось справді унікальне. Він отримуватиме оновлення сім років, тобто залишиться актуальним до 2031 року. А знімає він краще за Galaxy S24 та iPhone 14.

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