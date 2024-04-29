Смартфон отримав синє забарвлення, а пізніше цього року може з'явитися червоний Phone (2a).

Компанія Nothing представила нову версію недорогого Phone (2a). Смартфон отримав синє забарвлення – до цього він був доступний тільки в білому і чорному кольорах.

У продаж Nothing Phone (2a) Blue надійде 2 травня. В анонсі сказано, що девайс буде продаватися ексклюзивно в Індії за ціною від 19 999 рупій (~9500 грн), але трохи пізніше напевно з'явиться на AliExpress і подібних маркетплейсах.

Раніше джерела також повідомляли, що пізніше цього року може з'явитися червоний Phone (2a), а також версія Community Edition Project, створена фанатами компанії.

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Що стосується характеристик Nothing Phone (2a) Blue, то вони не змінилися. Новий девайс вийшов зі знайомою прозорою задньою панеллю і підсвічуванням. Телефон отримав великий 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, процесор Mediatek Dimensity 7200 Pro, подвійну камеру 50+50 мегапікселів і батарею ємністю 5000 мАг.

Телефон хороший - головний техноблогер MKBHD назвав Nothing Phone (2a) одним із найкращих середньобюжетників на ринку. Його потужності не вистачатиме тільки в топових іграх, а камера видає чіткі та якісні знімки в більшості умов. До того ж, це найстильніший смартфон у своїй категорії.

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