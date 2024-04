Сім років оновлень зараз можна знайти тільки в деяких флагманських моделях.

Найближчими тижнями Google має анонсувати бюджетний Pixel 8a. У мережу виклали промо-матеріали, які вкотре підтверджують дизайн смартфона, розкривають його фішки та характеристики.

На рекламних зображеннях йдеться про те, що Pixel 8A постачатиметься із семирічним оновленням безпеки. Таким чином, до 2031 року на пристрій надходитимуть патчі безпеки. Це дуже здорово, враховуючи, що 7 років оновлень зараз можна знайти тільки в парочці флагманських моделей, пише The Verge.

Крім того, промо-матеріали підтверджують, що Pixel 8A буде оснащений тим самим чипсетом G3 Tensor, що й Pixel 8 і 8 Pro. Також згадується підтримка швидкого заряджання і батареї, якої має вистачати на весь день. Корпус отримає захист від води/пилу за стандартом IP67.

Також говориться, що Pixel 8a отримає цілу низку ШІ-функцій, які Google вже впровадив у свою флагманську лінійку Pixel, включно з Best Take, Audio Magic Eraser, Night Sight, Circle to Search і не тільки. Користувачі також отримають доступ до VPN від Google.

Попередні витоки щодо Pixel 8a згадували дисплей із частотою 120 Гц, батарею 4500 мАг, підтримку режиму DisplayPort, а крім стартової версії на 128 ГБ також очікується модифікація з 256 Гбайт пам'яті. З чуток, новий Pixel 8a коштуватиме дорожче за попередника.

Цієї осені Google оновить свою флагманську серію. Є інформація, що цього року компанія випустить одразу 3 моделі Pixel 9, включно з компактним Пікселем із телеоб'єктивом та іншими фішками флагмана.

Як повідомляв УНІАН, Google має намір запровадити платний пошук із ШІ-функціями. Як це буде працювати, поки неясно, але, ймовірно, це буде аналог Microsoft Bing, який оснащений чат-ботом ChatGPT і видає відповіді природною мовою. Традиційний безкоштовний пошук при цьому залишиться доступним для всіх користувачів.

