Новий бюджетний Android-смартфон обійшов Galaxy S24 і iPhone 14 у рейтингу камер

А у своїй ціновій категорії він поступився тільки Google Pixel 7.

Експерти DxOMark, одного з найавторитетніших ресурсів з тестування камер, високо оцінили фотоможливості недорогого Google Pixel 8a. Апарату вдалося обійти низку дорожчих конкурентів, включно з iPhone 14 і Galaxy S24.

За підсумками тестів Pixel 8а посів 33-тє місце в глобальному рейтингу камерофонів і друге місце у своїй ціновій категорії, поступившись лише попереднику Pixel 7. Для порівняння, більш дорогі iPhone 14 і Galaxy S24 поділили 42-гу сходинку.

Фахівці оцінили якість зйомки на Pixel 8а як "дуже хорошу". Смартфон гарантує точне перенесення кольорів та експозицію в купі зі швидким фокусуванням та ефективною стабілізацією зображення. Недоліки теж є, але вони незначні: подекуди неточні відтінки шкіри під час портретного фільмування в приміщенні та випадкові артефакти програмного розмиття фону.

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Google Pixel 8a обладнаний подвійною тильною камерою з головним 64-мегапіксельним сенсором з оптичною стабілізацією зображення і 13-Мп надширыком з кутом огляду 120°. Спереду розташована 13 Мп селфі-камера.

Окрым якісної камери, однією з "фішок" Pixel 8a стала 7-річна підтримка оновленнями. Тобто, навіть після 2030 року на телефон будуть приходити нові версії ОС Android. Таку тривалу підтримку сьогодні пропонують тільки старші моделі Pixel 8 і серія Galaxy S24.

Загалом, порівняно з Pixel 7a смартфон став потужнішим, отримав крутіший дисплей, більше пам'яті та батареї. Версію Pixel 8а на 8/128 Гбайт оцінили в $499, модифікація з накопичувачем 256 Гбайт коштує $559.

А восени Google оновить свою флагманську серію. Раніше була інформація, що цього року компанія випустить одразу 3 моделі Pixel 9, включно з компактним Pixel з телеоб'єктивом та іншими фішками флагмана.

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