Смартфон буде товщим, ніж iPhone 17 Air, але Samsung, на відміну від Apple, не планує жертвувати технічними характеристиками.

Лінійка флагманських смартфонів Samsung радикально не змінювалася вже три роки - з моменту, коли Galaxy Note 21 замінив Galaxy S22. До 2025 року компанія, за повідомленням інсайдерів, випустить не три, а цілих чотири смартфони серії Galaxy S25. Новинкою стане модель Galaxy S25 Slim.

Портал GSMArena з посиланням на інсайдера під ніком Gadgetsdata розкрив ключові характеристики Galaxy S25 Slim, який завдяки тонкому корпусу конкуруватиме з iPhone 17 Air. Але, на відміну від Apple, Samsung ні на які компроміси не піде.

Galaxy S25 Slim буде повноцінним флагманським смартфоном без всяких "але". За продуктивність відповідатиме топовий чип Snapdragon 8 Elite. Апарат також отримає в міру великий 6,66-дюймовий дисплей, а ємність акумулятора виявиться в діапазоні від 4700 до 5000 мАг.

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Крім того, Galaxy S25 Slim отримає "Ultra-камеру": з головним модулем HP5 на 200 Мп, "ширіком" JN5 на 50 Мп і телеоб'єктивом JN5 з 3,5-кратним зумом без втрати якості. iPhone 17 Air очікується всього з однією камерою.

Товщина Galaxy S25 Slim очікується в межах 6-6,9 міліметра. За цим показником він має обійти рекордсмена Galaxy S6, який був 6,8 мм завтовшки. Для порівняння, S24, S24+ та S24 Ultra мають товщину 7,6 мм, 7,7 мм та 8,6 мм відповідно.

Прем'єра лінійки Samsung Galaxy S25 очікується 22 січня 2025 року, втім, Galaxy S25 Slim вийде пізніше, ймовірно, у другому кварталі 2025 року. Тобто приблизно в той самий час, що і новий Galaxy S25 FE.

Тим часом продовжує з'являтися інформація про нові смартфони Samsung Galaxy S25. Усі моделі отримають процесор Snapdragon 8 Elite, збільшений об'єм ОЗП, а Galaxy S25 Ultra зможе похвалитися найтоншою рамкою екрана у світі.

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