За цим показником новинка перевершить Xiaomi 15 і iPhone 16 Pro Max.

Головний інсайдер по Samsung, Ice Universe, повідомив про те, що прийдешній Galaxy S25 Ultra перевершить всіх конкурентів за товщиною рамки – вона буде рекордною тонкою.

"Samsung Galaxy S25 Ultra виглядає практично настільки близько до ідеалу, наскільки це можливо. Вузька рамка перевершує всі сучасні телефони, включно з Xiaomi 15 і iPhone 16 Pro Max" - написав Ice Universe на своїй сторінці в Twitter.

Точні дані в міліметрах не наводяться, але як ми знаємо, ширина рамки у дисплея iPhone 16 Pro Max становить 1,15 мм. У Xiaomi ширина рамки з усіх чотирьох сторін становить 1,38 мм. Це флагманський телефон із найвужчою рамкою у світі Android.

Відео дня

У мережі продовжує з'являтися інформація про нові смартфони Samsung Galaxy S25. Усі моделі отримають чипсет Snapdragon 8 Elite, бездротову зарядку Qi2, і, можливо, функцію супутникового зв'язку.

Основну увагу цього року приділять Ultra-моделі. Galaxy S25 Ultra отримає новий дизайн, 16 ГБ ОЗП (у iPhone 16 Pro лише 8 ГБ) і надширік з новим 50-Мп сенсором. Також є інформація, що новий флагман Samsung буде меншим і легшим за попередників.

Молодші моделі Galaxy S25 і S25+, найімовірніше, являтимуть собою мінорні оновлення: щодо дизайну, камер і ємності батареї змін чекати не варто. Об'єм оперативної пам'яті теж не зросте. Втім, як і вартість: змін у цінниках для Європи не очікується.

Презентація Galaxy S25 очікується 22 січня 2025 року. Разом із новими смартфонами мають показати XR-гарнітуру з кодовою назвою "Project Moohan".

Вас також можуть зацікавити новини: