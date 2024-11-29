За характеристиками пристрій поступатиметься тільки Galaxy S25 Ultra. Але на початку 2025 року його чекати не варто.

За останні тижні з'явилося декілька цікавих чуток і підтверджень про нову модель серії Samsung Galaxy S25 – Galaxy S25 Slim. Майбутній апарат днями засвітився в базі одного з регуляторів, а інсайдери діляться подробицями про новинку.

Головний інсайдер з Samsung каже, що в плані характеристик Galaxy S25 Slim "стане на щабель вищим" і Galaxy S25, і Galaxy S25 Plus і поступатиметься лише Galaxy S25 Ultra. Втім, поки що точних даних про "залізо" немає.

Очікується, що корпус S25 Slim буде найтоншим серед усіх флагманів Samsung. Нібито це буде експериментальний смартфон, з яким компанія планує "промацати ґрунт" – наскільки великий попит на тонкі Galaxy. І якщо результати виявляться обнадійливими, то розвиток лінійки тонких пристроїв продовжиться.

Відео дня

Завдяки тонкому корпусу новинка змагатиметься з Apple. Корпорація з Купертіно готує "ультратонкий" iPhone 17 Air на заміну iPhone 17 Plus, з якого навіть приберуть слот для встановлення SIM-карт.

Водночас "схудлий" корпус може призвести до деяких компромісів, таких як зменшена батарея і потенційні обмеження в можливостях камери. Втім, у Samsung вже є досвід випуску тонкої версії флагманської моделі. Таким виявився Galaxy Z Fold SE, який став найтоншим і найлегшим Fold-пристроєм компанії.

Очікується, що Galaxy S25 Slim не буде випущений одночасно з іншими моделями серії S25 у січні 2025 року, а вийде пізніше того ж року.

Раніше очікуваний багатьма Samsung Galaxy S25 Ultrа показали на відео. Свіжий витік підтверджує, що вперше за кілька років флагманський смартфон Samsung виходить в оновленому дизайні.

Також на початку 2025 року очікується прем'єра Samsung Galaxy A56, якого називають новим "королем середнього сегмента".

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